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Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич
Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 19.09.2023
Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич во вторник выразил надежду на то, что Белград не будет вводить никаких санкций против Российской Федерации. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:29
2023-09-19T21:29
2023-09-19T21:29
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник выразил надежду на то, что Белград не будет вводить никаких санкций против Российской Федерации. "Мы единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации. Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций", - сообщил он журналистам на полях Генассамблеи ООН. Отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с утверждением президента США Джо Байдена о том, что Россия является препятствием на пути к миру на Украине, Вучич отметил, что для "Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос". Ранее во вторник президент США Джо Байден во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия стоит на пути к миру, "потому что цена России за мир - капитуляция Украины". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но "другая сторона" должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.
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В мире, Россия, Александр Вучич, Сербия, Джо Байден, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Владимир Путин, США
Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич
Вучич: Сербия стала единственной страной ЕС, которая не ввела санкций против РФ