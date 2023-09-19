https://ria.ru/20230919/sanktsii-1897400157.html

Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич

Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 19.09.2023

Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич во вторник выразил надежду на то, что Белград не будет вводить никаких санкций против Российской Федерации. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:29

2023-09-19T21:29

2023-09-19T21:29

в мире

россия

александр вучич

сербия

джо байден

генеральная ассамблея оон

оон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_85e2e24784ea33a0f08586369ec6e5dc.jpg

ООН, 19 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич во вторник выразил надежду на то, что Белград не будет вводить никаких санкций против Российской Федерации. "Мы единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации. Я надеюсь, до сих пор конечно, я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций", - сообщил он журналистам на полях Генассамблеи ООН. Отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с утверждением президента США Джо Байдена о том, что Россия является препятствием на пути к миру на Украине, Вучич отметил, что для "Сербии это очень трудный и тяжелый вопрос". Ранее во вторник президент США Джо Байден во время своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия стоит на пути к миру, "потому что цена России за мир - капитуляция Украины". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но "другая сторона" должна сказать об этом прямо, однако от нее таких предложений не слышно.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

россия

сербия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, александр вучич, сербия, джо байден, генеральная ассамблея оон, оон, владимир путин, сша