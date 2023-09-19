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В "Росконгрессе" заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей - РИА Новости, 19.09.2023
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00:19 19.09.2023 (обновлено: 00:44 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/rubl-1897105804.html
В "Росконгрессе" заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей
В "Росконгрессе" заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей - РИА Новости, 19.09.2023
В "Росконгрессе" заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей
Курс российской валюты без изменения нынешних условий и денежно-кредитной политики будет терять по 2 рубля в месяц и уже к началу второго квартала 2024 года... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T00:19
2023-09-19T00:44
экономика
россия
эльвира набиуллина
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Курс российской валюты без изменения нынешних условий и денежно-кредитной политики будет терять по 2 рубля в месяц и уже к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар и ниже, а вот введение 100%-ной репатриации валютной выручки может поднять его даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 рублей за доллар, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?", с которым ознакомилось РИА Новости. "Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 (рублей за доллар - ред.) и ниже уже ко второму кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий, то есть при отсутствии изменений в валютном контроле, денежно-кредитной политике, неформальных требованиях к экспортерам, серьезном росте цены на нефть", – говорится в докладе. "Нынешний подход, позволяющий экспортерам хранить валютную выручку вне России, неизбежно ведет к ослаблению рубля... Фактически, сейчас меры валютного контроля, включающие увеличение продаж валютной выручки, - это единственная возможность оперативно вернуть курс к более-менее комфортным значениям", - уверены эксперты. "При 100%-ном возврате валютной выручки мы бы наблюдали серьезное укрепление рубля, даже выше диапазона 80-90 за доллар, несмотря на все факторы, озвученные главой ЦБ", – полагают они. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу говорила, что власти обсуждают возврат репатриации валютной выручки, но это вряд ли окажет большое влияние на курс рубля: репатриация не означает, что весь этот объем валюты пойдет на рынок, он может просто осесть на валютных счетах уже в российских банках. Эксперты "Росконгресса" ссылаются на озвученное на ПМЭФ-2023 заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который назвал комфортным для бюджета курс в 80-90 рублей за доллар. "Если убрать спекулятивную составляющую, то фундаментальная оценка справедливой стоимости рубля будет вблизи этих значений", - согласны в "Росконгрессе". "Но пока на валютном рынке регулятор не сможет остановить действия спекулянтов, никакие фундаментальные оценки не будут работать. Для корректировки ситуации нужно как изменение механизма бюджетного правила, так и более понятные сигналы от ЦБ", – говорится в документе. Эксперты также признают, что дополнительное давление на рубль по-прежнему оказывают санкции и геополитическая напряженность. "Геополитика в настоящее время остается одним из важнейших факторов, влияющих на курс рубля. Улучшение геополитической повестки приведет как к росту цен на российскую нефть, так и к сокращению оттока капитала, а также увеличит приток валюты за счет возвращения хотя бы части средств инвесторов", – говорится в докладе.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В "Росконгрессе" заявили о риске подорожания доллара до 110 рублей

"Росконгресс": доллар может достичь 110 руб к началу второго квартала 2024 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Курс российской валюты без изменения нынешних условий и денежно-кредитной политики будет терять по 2 рубля в месяц и уже к началу второго квартала 2024 года опустится до 110 рублей за доллар и ниже, а вот введение 100%-ной репатриации валютной выручки может поднять его даже выше комфортного для бюджета диапазона в 80-90 рублей за доллар, говорится в докладе "Росконгресса" "Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?", с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Если выбран вариант постепенного контролируемого ослабления рубля, что в рамках текущей бюджетной политики может быть оправдано, курс будет терять примерно 2 рубля в месяц в среднем. Это предполагает курс в районе 110 (рублей за доллар - ред.) и ниже уже ко второму кварталу 2024 года при сохранении нынешних условий, то есть при отсутствии изменений в валютном контроле, денежно-кредитной политике, неформальных требованиях к экспортерам, серьезном росте цены на нефть", – говорится в докладе.
"Нынешний подход, позволяющий экспортерам хранить валютную выручку вне России, неизбежно ведет к ослаблению рубля... Фактически, сейчас меры валютного контроля, включающие увеличение продаж валютной выручки, - это единственная возможность оперативно вернуть курс к более-менее комфортным значениям", - уверены эксперты.
"При 100%-ном возврате валютной выручки мы бы наблюдали серьезное укрепление рубля, даже выше диапазона 80-90 за доллар, несмотря на все факторы, озвученные главой ЦБ", – полагают они. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу говорила, что власти обсуждают возврат репатриации валютной выручки, но это вряд ли окажет большое влияние на курс рубля: репатриация не означает, что весь этот объем валюты пойдет на рынок, он может просто осесть на валютных счетах уже в российских банках.
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Эксперты "Росконгресса" ссылаются на озвученное на ПМЭФ-2023 заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который назвал комфортным для бюджета курс в 80-90 рублей за доллар. "Если убрать спекулятивную составляющую, то фундаментальная оценка справедливой стоимости рубля будет вблизи этих значений", - согласны в "Росконгрессе".
"Но пока на валютном рынке регулятор не сможет остановить действия спекулянтов, никакие фундаментальные оценки не будут работать. Для корректировки ситуации нужно как изменение механизма бюджетного правила, так и более понятные сигналы от ЦБ", – говорится в документе.
Эксперты также признают, что дополнительное давление на рубль по-прежнему оказывают санкции и геополитическая напряженность. "Геополитика в настоящее время остается одним из важнейших факторов, влияющих на курс рубля. Улучшение геополитической повестки приведет как к росту цен на российскую нефть, так и к сокращению оттока капитала, а также увеличит приток валюты за счет возвращения хотя бы части средств инвесторов", – говорится в докладе.
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