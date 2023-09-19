https://ria.ru/20230919/rostov-1897308762.html

Более 11 тысяч подписей собрали за переименование Ростова в Ростов Великий

Более 11 тысяч подписей собрали за переименование Ростова в Ростов Великий - РИА Новости, 19.09.2023

Более 11 тысяч подписей собрали за переименование Ростова в Ростов Великий

Более 11 тысяч подписей собрано за переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:11

2023-09-19T17:11

2023-09-19T17:11

ярославская область

ростов

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Более 11 тысяч подписей собрано за переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий, сообщает правительство региона. "Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что опрос жителей Ростова, который проводят члены общественного движения "За Ростов Великий!", продолжится до конца сентября. Цель - собрать не менее 12,5 тысячи подписей в поддержку переименования. На данный момент собрано более 11 тысяч подписей", - говорится в сообщении. Губернатор поблагодарил всех, кто нашел время и возможность выразить свое мнение по этому вопросу, пригласив тех, кто еще не принял участие в опросе, обязательно сделать это. Он отметил, что в городе работают четыре стационарные точки, где любой ростовец в возрасте от 14 лет "имеет шанс вписать свое имя в историю Ростова Великого". По словам Михаила Евраева, в городе продолжается большая работа по благоустройству, ремонту дорог, прокладке канализации в исторической части. Ранее глава региона сообщал, что рабочая группа проекта "Губернаторский контроль" посетила самые значимые объекты и доложила ему о ходе работ. "Мы очень пристально следим за изменениями в Ростове. Его жители должны видеть, ощущать положительные перемены. Даже если кто-то сомневается в том, что Ростов - великий, наша задача доказать, что это великое заблуждение! Потенциал Ростова велик и с точки зрения человеческого капитала, и с туристической, инвестиционной, и, конечно, культурной точек зрения", - подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20230918/gostinitsy-1897062825.html

ростов

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ростов, ярославская область, михаил евраев