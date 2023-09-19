https://ria.ru/20230919/rossiya-1897122407.html

Лесопожарные службы России потушили 19 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы России потушили 19 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 19.09.2023

Лесопожарные службы России потушили 19 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:39

2023-09-19T08:39

2023-09-19T08:39

происшествия

россия

хабаровский край

природные пожары в россии

пожар

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 19 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.09.2023 года в 14 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3 717 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 19 сентября в стране действовало восемь лесных пожаров на площади 93 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Хабаровском крае - там действует один пожар на площади 25 гектаров.

https://ria.ru/20230908/pozhar-1894978151.html

россия

хабаровский край

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происшествия, россия, хабаровский край, природные пожары в россии, пожар