https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897119931.html
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ - РИА Новости, 19.09.2023
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ
Роскомнадзор во время прошедшей выборной кампании выявил 54 случая с признаками нарушений законодательства о выборах в СМИ, материалы с ними переданы в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T07:52
2023-09-19T07:52
2023-09-19T07:52
политика
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор во время прошедшей выборной кампании выявил 54 случая с признаками нарушений законодательства о выборах в СМИ, материалы с ними переданы в избирательные комиссии для анализа, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году в результате мониторинга СМИ в регионах, где проходили выборы, Роскомнадзор выявил 54 признака нарушений законодательства РФ о выборах", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что все материалы с признаками нарушений переданы в избирательные комиссии для анализа и вынесения соответствующих решений. "В случае подтверждения нарушений СМИ и их должностные лица будут привлечены к ответственности по ст. 5.5 (нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов – ред.) и 5.10 (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено – ред.) КоАП РФ", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897108421.html
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политика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Политика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ
Роскомнадзор выявил 54 случая с нарушениями законодательства о выборах в СМИ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор во время прошедшей выборной кампании выявил 54 случая с признаками нарушений законодательства о выборах в СМИ, материалы с ними переданы в избирательные комиссии для анализа, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"В период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году в результате мониторинга СМИ в регионах, где проходили выборы, Роскомнадзор выявил 54 признака нарушений законодательства РФ о выборах", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что все материалы с признаками нарушений переданы в избирательные комиссии для анализа и вынесения соответствующих решений.
"В случае подтверждения нарушений СМИ и их должностные лица будут привлечены к ответственности по ст. 5.5 (нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов – ред.) и 5.10 (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено – ред.) КоАП РФ", – говорится в сообщении.
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