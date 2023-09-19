Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897119931.html
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ - РИА Новости, 19.09.2023
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ
Роскомнадзор во время прошедшей выборной кампании выявил 54 случая с признаками нарушений законодательства о выборах в СМИ, материалы с ними переданы в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T07:52
2023-09-19T07:52
политика
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_7ae2a094e7b0bf89fa29c6557b333e03.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор во время прошедшей выборной кампании выявил 54 случая с признаками нарушений законодательства о выборах в СМИ, материалы с ними переданы в избирательные комиссии для анализа, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году в результате мониторинга СМИ в регионах, где проходили выборы, Роскомнадзор выявил 54 признака нарушений законодательства РФ о выборах", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что все материалы с признаками нарушений переданы в избирательные комиссии для анализа и вынесения соответствующих решений. "В случае подтверждения нарушений СМИ и их должностные лица будут привлечены к ответственности по ст. 5.5 (нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов – ред.) и 5.10 (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено – ред.) КоАП РФ", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230919/roskomnadzor-1897108421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895401269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1659251052f56581f303df2712a50d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Политика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор выявил случаи нарушений закона о выборах в СМИ

Роскомнадзор выявил 54 случая с нарушениями законодательства о выборах в СМИ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Роскомнадзор во время прошедшей выборной кампании выявил 54 случая с признаками нарушений законодательства о выборах в СМИ, материалы с ними переданы в избирательные комиссии для анализа, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"В период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году в результате мониторинга СМИ в регионах, где проходили выборы, Роскомнадзор выявил 54 признака нарушений законодательства РФ о выборах", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что все материалы с признаками нарушений переданы в избирательные комиссии для анализа и вынесения соответствующих решений.
"В случае подтверждения нарушений СМИ и их должностные лица будут привлечены к ответственности по ст. 5.5 (нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении выборов – ред.) и 5.10 (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено – ред.) КоАП РФ", – говорится в сообщении.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
РКН может ограничить доступ к сайтам с информацией об обходе блокировок
Вчера, 01:20
 
ПолитикаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала