Рейтинг@Mail.ru
"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html
"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН
"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023
"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН
Председатель комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости выступление Владимира Зеленского, сообщил, что тот лжет с... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:46
2023-09-19T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
москва
донбасс
владимир зеленский
запорожская аэс
россия
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости выступление Владимира Зеленского, сообщил, что тот лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил Россию в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия, а также заявил, что у Москвы, по его мнению, нет права на ядерное оружие. Зеленский также обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и якобы попытках шантажа утечками с Запорожской АЭС. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. Кроме того, Зеленский заявил, что в среду представит детали своих предложений по урегулированию на Совбезе ООН. Он также сообщил, что Киев готовит "глобальный саммит мира". "Зеленский на фоне провального контрнаступа и падения градуса интереса у западных спонсоров решил начать свое американское турне с антироссийских "страшилок", чтобы обосновать свои "запросы" на новую финансовую и военную помощь США. Мол, Украина воюет за европейские ценности и западные стандарты демократии. Но Зеленский лжет. Лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Лжет, повторяя мантры Хилари Клинтон об угрозах "ресоветизации". Лжет, чтобы оправдать своих американских хозяев, поставляющих смертельное вооружение киевскому режиму, из которого убивают мирных жителей Новороссии", - сказал Слуцкий. Россия никому не угрожает, она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и спасает, по сути, мир от возрождения нацизма, отметил политик.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897343725.html
москва
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3add0c3684ed42230aa23493d5bfc94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, донбасс, владимир зеленский, запорожская аэс, россия, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Донбасс, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Вооруженные силы Украины, ООН
"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН

Слуцкий назвал речь Зеленского на ГА ООН ложью для оправдания ядерного шантажа

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости выступление Владимира Зеленского, сообщил, что тот лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов ВСУ Запорожской АЭС.
Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил Россию в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия, а также заявил, что у Москвы, по его мнению, нет права на ядерное оружие. Зеленский также обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и якобы попытках шантажа утечками с Запорожской АЭС. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Речь Зеленского о ядерном оружии на ГА ООН шокировала пользователей Сети
Вчера, 21:49
Кроме того, Зеленский заявил, что в среду представит детали своих предложений по урегулированию на Совбезе ООН. Он также сообщил, что Киев готовит "глобальный саммит мира".
"Зеленский на фоне провального контрнаступа и падения градуса интереса у западных спонсоров решил начать свое американское турне с антироссийских "страшилок", чтобы обосновать свои "запросы" на новую финансовую и военную помощь США. Мол, Украина воюет за европейские ценности и западные стандарты демократии. Но Зеленский лжет. Лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Лжет, повторяя мантры Хилари Клинтон об угрозах "ресоветизации". Лжет, чтобы оправдать своих американских хозяев, поставляющих смертельное вооружение киевскому режиму, из которого убивают мирных жителей Новороссии", - сказал Слуцкий.
Россия никому не угрожает, она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и спасает, по сути, мир от возрождения нацизма, отметил политик.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"В кармане спортивных штанов". В США высмеяли внешний вид Зеленского
Вчера, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваДонбассВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Вооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала