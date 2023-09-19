https://ria.ru/20230919/rech-1897409502.html

"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН

"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН - РИА Новости, 19.09.2023

"Ядерный шантаж". В Госдуме отреагировали на речь Зеленского на ГА ООН

Председатель комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости выступление Владимира Зеленского, сообщил, что тот лжет с... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T22:46

2023-09-19T22:46

2023-09-19T22:46

специальная военная операция на украине

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запорожская аэс

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости выступление Владимира Зеленского, сообщил, что тот лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Зеленский во вторник выступил на Генассамблее ООН. Он вновь обвинил Россию в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия, а также заявил, что у Москвы, по его мнению, нет права на ядерное оружие. Зеленский также обвинил Россию в якобы "депортации" детей из Донбасса и якобы попытках шантажа утечками с Запорожской АЭС. Все эти обвинения неоднократно опровергали в Москве. Кроме того, Зеленский заявил, что в среду представит детали своих предложений по урегулированию на Совбезе ООН. Он также сообщил, что Киев готовит "глобальный саммит мира". "Зеленский на фоне провального контрнаступа и падения градуса интереса у западных спонсоров решил начать свое американское турне с антироссийских "страшилок", чтобы обосновать свои "запросы" на новую финансовую и военную помощь США. Мол, Украина воюет за европейские ценности и западные стандарты демократии. Но Зеленский лжет. Лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Лжет, повторяя мантры Хилари Клинтон об угрозах "ресоветизации". Лжет, чтобы оправдать своих американских хозяев, поставляющих смертельное вооружение киевскому режиму, из которого убивают мирных жителей Новороссии", - сказал Слуцкий. Россия никому не угрожает, она защищает собственные национальные интересы, свою безопасность и спасает, по сути, мир от возрождения нацизма, отметил политик.

https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

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