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"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 19.09.2023
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08:11 19.09.2023 (обновлено: 08:16 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/rakety-1897120860.html
"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал"
"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 19.09.2023
"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал"
Оборонные предприятия Ростеха наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:11
2023-09-19T08:16
безопасность
россия
ростех
технологии
бекхан оздоев
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, танковых и артиллерийских снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника. В России 19 сентября отмечается День оружейника. По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник "в отличной форме". Непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно. "Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз, по некоторым видам – в десятки раз. Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения. В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и так далее", - сообщил Оздоев.
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безопасность, россия, ростех, технологии, бекхан оздоев
Безопасность, Россия, Ростех, Технологии, Бекхан Оздоев
"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал"

"Ростех" увеличит выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, танковых и артиллерийских снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника.
В России 19 сентября отмечается День оружейника.
По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник "в отличной форме". Непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно.
«
"Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз, по некоторым видам – в десятки раз. Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения. В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и так далее", - сообщил Оздоев.
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БезопасностьРоссияРостехТехнологииБекхан Оздоев
 
 
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