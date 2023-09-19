https://ria.ru/20230919/rakety-1897120860.html

"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал"

"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал" - РИА Новости, 19.09.2023

"Ростех" увеличит выпуск ракет для комплекса "Кинжал"

Оборонные предприятия Ростеха наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:11

2023-09-19T08:11

2023-09-19T08:16

безопасность

россия

ростех

технологии

бекхан оздоев

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха наращивают выпуск ракет для гиперзвукового комплекса "Кинжал", оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", для комплекса ПВО "Панцирь", а также производство авиабомб, танковых и артиллерийских снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника. В России 19 сентября отмечается День оружейника. По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник "в отличной форме". Непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно. "Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз, по некоторым видам – в десятки раз. Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения. В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и так далее", - сообщил Оздоев.

https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html

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безопасность, россия, ростех, технологии, бекхан оздоев