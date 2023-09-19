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В Новой Зеландии запуск ракеты Electron завершился неудачей - РИА Новости, 19.09.2023
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12:27 19.09.2023 (обновлено: 14:01 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/raketa-1897189528.html
В Новой Зеландии запуск ракеты Electron завершился неудачей
В Новой Зеландии запуск ракеты Electron завершился неудачей - РИА Новости, 19.09.2023
В Новой Зеландии запуск ракеты Electron завершился неудачей
Запуск ракеты-носителя Electron со спутником дистанционного зондирования Земли Acadia окончился неудачей, сообщила частная американская компания Rocket Lab,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:27
2023-09-19T14:01
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Electron со спутником дистанционного зондирования Земли Acadia окончился неудачей, сообщила частная американская компания Rocket Lab, которой принадлежит ракета. Ранее запуск ракеты неоднократно отменялся из-за технических проблем, в частности, среди причин называли показания датчиков. "Руководитель запуска сообщил об аномалии, в результате которой миссия была прекращена", - говорится в сообщении Rocket Lab в соцсети X (бывшая Twitter). Неполадка произошла после запланированного отделения двух ступеней ракеты, примерно через 2,5 минуты после запуска. Запуск состоялся в рамках миссии We Will Never Desert You на территории комплекса в Новой Зеландии во вторник в 18.55 по местному времени (9.55 мск). Телеметрические данные Rocket Lab, которые компания предоставила во время прямой трансляции запуска, показали, что скорость верхней ступени ракеты начала снижаться вскоре после того, как ее единственный двигатель должен был запуститься. Сверхлёгкая ракета Electron создана новозеландской "дочкой" американской компании Rocket Lab. Детали используемых в ракете двигателей Rutherford печатают на 3D-принтере. Пуски Electron проводятся с территории Северного острова Новой Зеландии.
https://ria.ru/20230908/zemletryasenie-1894957680.html
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космос - риа наука, новая зеландия, twitter, в мире, ракета
Космос - РИА Наука, Новая Зеландия, Twitter, В мире, Ракета
В Новой Зеландии запуск ракеты Electron завершился неудачей

Rocket Lab: запуск ракеты Electron со спутником в Новой Зеландии прошел неудачно

© Rocket LabРакета-носитель Electron на космодроме в Новой Зеландии перед запуском
Ракета-носитель Electron на космодроме в Новой Зеландии перед запуском
© Rocket Lab
Ракета-носитель Electron на космодроме в Новой Зеландии перед запуском
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Electron со спутником дистанционного зондирования Земли Acadia окончился неудачей, сообщила частная американская компания Rocket Lab, которой принадлежит ракета.
Ранее запуск ракеты неоднократно отменялся из-за технических проблем, в частности, среди причин называли показания датчиков.
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"Руководитель запуска сообщил об аномалии, в результате которой миссия была прекращена", - говорится в сообщении Rocket Lab в соцсети X (бывшая Twitter).
Неполадка произошла после запланированного отделения двух ступеней ракеты, примерно через 2,5 минуты после запуска.
Запуск состоялся в рамках миссии We Will Never Desert You на территории комплекса в Новой Зеландии во вторник в 18.55 по местному времени (9.55 мск). Телеметрические данные Rocket Lab, которые компания предоставила во время прямой трансляции запуска, показали, что скорость верхней ступени ракеты начала снижаться вскоре после того, как ее единственный двигатель должен был запуститься.
Сверхлёгкая ракета Electron создана новозеландской "дочкой" американской компании Rocket Lab. Детали используемых в ракете двигателей Rutherford печатают на 3D-принтере. Пуски Electron проводятся с территории Северного острова Новой Зеландии.
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