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Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая - РИА Новости, 19.09.2023
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18:23 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/railjet-1897341884.html
Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая
Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая - РИА Новости, 19.09.2023
Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая
Решению насущных логистических проблем отечественных экспортеров будет способствовать запуск нового логистического сервиса RailJet - так называемого "багажного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:23
2023-09-19T18:23
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
fesco
ржд
китай
россия
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Решению насущных логистических проблем отечественных экспортеров будет способствовать запуск нового логистического сервиса RailJet - так называемого "багажного поезда" между Россией и Китаем, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина по итогам 26-го заседания российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Мероприятие состоялось в Пекине 19 сентября. Его проведение обусловлено активизацией торговых отношений российского и китайского бизнеса."RailJet сможет курсировать не менее двух раз в неделю, а срок доставки составит лишь 5 дней за счет использования пассажирских ниток графика. Он обеспечит российским компаниям доставку почтовых отправлений, малых партий, высокотехнологичных и ценных грузов. Операторами сервиса станут компания Fesco и АО "РЖД Логистика", - сказала Никишина."Основные вопросы, которые сегодня обсуждались в нашей части - расширение возможностей российского экспорта через каналы электронной коммерции и развитие транспортных сетей между нашими странами", - отметила глава РЭЦ.Она добавила, что российские компании пока не в полной мере используют возможности китайских торговых площадок, но эти каналы электронной коммерции имеют большой потенциал, особенно этот сектор перспективен для отечественного малого и среднего бизнеса. "Сегодня мы как раз обсуждали поиск китайских партнеров, которые бы помогли обеспечить узнаваемость российской продукции и ее дистрибуцию на китайском рынке", - уточнила Никишина."Также обсуждался вопрос ускорения оформления скоропортящихся грузов через сервис "Агроэкспресс", который начал активно работать после снятия ковидных ограничений. Этот маршрут популярен у российских экспортеров замороженной продукции. Скорость доставки "Агроэкспрессом" в прямом железнодорожном сообщении составляет не более 20 дней, относительно 45 дней, если транспортировка осуществляется морем", - заключила Никишина.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, fesco, ржд, китай, россия, вэб.рф (вэб), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, FESCO, РЖД, Китай, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика

Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая

© Фото : Анатолий МедведьГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Анатолий Медведь
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Решению насущных логистических проблем отечественных экспортеров будет способствовать запуск нового логистического сервиса RailJet - так называемого "багажного поезда" между Россией и Китаем, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина по итогам 26-го заседания российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Мероприятие состоялось в Пекине 19 сентября. Его проведение обусловлено активизацией торговых отношений российского и китайского бизнеса.
"RailJet сможет курсировать не менее двух раз в неделю, а срок доставки составит лишь 5 дней за счет использования пассажирских ниток графика. Он обеспечит российским компаниям доставку почтовых отправлений, малых партий, высокотехнологичных и ценных грузов. Операторами сервиса станут компания Fesco и АО "РЖД Логистика", - сказала Никишина.
"Основные вопросы, которые сегодня обсуждались в нашей части - расширение возможностей российского экспорта через каналы электронной коммерции и развитие транспортных сетей между нашими странами", - отметила глава РЭЦ.
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Она добавила, что российские компании пока не в полной мере используют возможности китайских торговых площадок, но эти каналы электронной коммерции имеют большой потенциал, особенно этот сектор перспективен для отечественного малого и среднего бизнеса. "Сегодня мы как раз обсуждали поиск китайских партнеров, которые бы помогли обеспечить узнаваемость российской продукции и ее дистрибуцию на китайском рынке", - уточнила Никишина.
"Также обсуждался вопрос ускорения оформления скоропортящихся грузов через сервис "Агроэкспресс", который начал активно работать после снятия ковидных ограничений. Этот маршрут популярен у российских экспортеров замороженной продукции. Скорость доставки "Агроэкспрессом" в прямом железнодорожном сообщении составляет не более 20 дней, относительно 45 дней, если транспортировка осуществляется морем", - заключила Никишина.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаFESCOРЖДКитайРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Экономика
 
 
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