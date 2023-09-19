https://ria.ru/20230919/railjet-1897341884.html

Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая

Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая - РИА Новости, 19.09.2023

Никишина: RailJet поможет решить проблемы логистики при поставках из Китая

Решению насущных логистических проблем отечественных экспортеров будет способствовать запуск нового логистического сервиса RailJet - так называемого "багажного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:23

2023-09-19T18:23

2023-09-19T18:23

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

fesco

ржд

китай

россия

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Решению насущных логистических проблем отечественных экспортеров будет способствовать запуск нового логистического сервиса RailJet - так называемого "багажного поезда" между Россией и Китаем, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина по итогам 26-го заседания российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Мероприятие состоялось в Пекине 19 сентября. Его проведение обусловлено активизацией торговых отношений российского и китайского бизнеса."RailJet сможет курсировать не менее двух раз в неделю, а срок доставки составит лишь 5 дней за счет использования пассажирских ниток графика. Он обеспечит российским компаниям доставку почтовых отправлений, малых партий, высокотехнологичных и ценных грузов. Операторами сервиса станут компания Fesco и АО "РЖД Логистика", - сказала Никишина."Основные вопросы, которые сегодня обсуждались в нашей части - расширение возможностей российского экспорта через каналы электронной коммерции и развитие транспортных сетей между нашими странами", - отметила глава РЭЦ.Она добавила, что российские компании пока не в полной мере используют возможности китайских торговых площадок, но эти каналы электронной коммерции имеют большой потенциал, особенно этот сектор перспективен для отечественного малого и среднего бизнеса. "Сегодня мы как раз обсуждали поиск китайских партнеров, которые бы помогли обеспечить узнаваемость российской продукции и ее дистрибуцию на китайском рынке", - уточнила Никишина."Также обсуждался вопрос ускорения оформления скоропортящихся грузов через сервис "Агроэкспресс", который начал активно работать после снятия ковидных ограничений. Этот маршрут популярен у российских экспортеров замороженной продукции. Скорость доставки "Агроэкспрессом" в прямом железнодорожном сообщении составляет не более 20 дней, относительно 45 дней, если транспортировка осуществляется морем", - заключила Никишина.

https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, fesco, ржд, китай, россия, вэб.рф (вэб), экономика