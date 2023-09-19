https://ria.ru/20230919/pvo-1897251198.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:33

2023-09-19T14:33

2023-09-19T14:40

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

россия

су-25

безопасность

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 473 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 167 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, украина, россия, су-25, безопасность, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины