https://ria.ru/20230919/pvo-1897251198.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:33
2023-09-19T14:33
2023-09-19T14:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
россия
су-25
безопасность
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892207514_0:78:1960:1180_1920x0_80_0_0_51dffeb3f5b83280b898292faeb1d4db.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 473 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 167 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892207514_135:0:1823:1266_1920x0_80_0_0_b053569668377bc083bb2841d9dc2ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, россия, су-25, безопасность, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Россия, Су-25, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области