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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 19.09.2023 (обновлено: 14:40 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/pvo-1897251198.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:33
2023-09-19T14:40
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
россия
су-25
безопасность
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 473 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 167 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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запорожская область, украина, россия, су-25, безопасность, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Россия, Су-25, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 38 беспилотников и 16 реактивных снарядов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 473 украинских военных самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 167 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаРоссияСу-25БезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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