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Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь - РИА Новости, 19.09.2023
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь
Российская ПВО сбила четыре ракеты, выпущенные украинской армией по Мелитополю, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:07
2023-09-19T10:07
2023-09-19T10:14
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила четыре ракеты, выпущенные украинской армией по Мелитополю, сообщили в администрации Запорожской области."Система ПВО предотвратила удар по Мелитополю. В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты", - сообщили журналистам в администрации.По предварительным, данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20230918/pvo-1897103506.html
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мелитополь, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Безопасность
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь
Силы ПВО предотвратили удар ВСУ по Мелитополю, сбив четыре ракеты