https://ria.ru/20230919/pvo-1897132034.html

Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь

Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь - РИА Новости, 19.09.2023

Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь

Российская ПВО сбила четыре ракеты, выпущенные украинской армией по Мелитополю, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:07

2023-09-19T10:07

2023-09-19T10:14

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894781532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45bbfbe5fb37402abd10e02e73e2fc81.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила четыре ракеты, выпущенные украинской армией по Мелитополю, сообщили в администрации Запорожской области."Система ПВО предотвратила удар по Мелитополю. В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты", - сообщили журналистам в администрации.По предварительным, данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20230918/pvo-1897103506.html

мелитополь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, запорожская область, безопасность