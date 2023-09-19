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Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 19.09.2023 (обновлено: 10:14 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/pvo-1897132034.html
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь - РИА Новости, 19.09.2023
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь
Российская ПВО сбила четыре ракеты, выпущенные украинской армией по Мелитополю, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:07
2023-09-19T10:14
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила четыре ракеты, выпущенные украинской армией по Мелитополю, сообщили в администрации Запорожской области."Система ПВО предотвратила удар по Мелитополю. В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты", - сообщили журналистам в администрации.По предварительным, данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
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мелитополь, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Безопасность
Силы ПВО отразили массированную ракетную атаку на Мелитополь

Силы ПВО предотвратили удар ВСУ по Мелитополю, сбив четыре ракеты

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 19 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила четыре ракеты, выпущенные украинской армией по Мелитополю, сообщили в администрации Запорожской области.
"Система ПВО предотвратила удар по Мелитополю. В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты", - сообщили журналистам в администрации.
По предварительным, данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьБезопасность
 
 
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