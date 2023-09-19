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Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
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21:35 19.09.2023 (обновлено: 22:16 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/protest-1897401076.html
Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване
Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023
Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване
В результате стычек во вторник полицейских с протестующими у здания кабмина Армении есть госпитализированные, сообщили в пресс-службе минздрава страны. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:35
2023-09-19T22:16
ситуация в нагорном карабахе
армения
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. В результате стычек во вторник полицейских с протестующими у здания кабмина Армении есть госпитализированные, сообщили в пресс-службе минздрава страны."За медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица. На месте пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.Отмечается, что в настоящее время пострадавшие проходят необходимые медицинские обследования.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, армения, ереван, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Ереван, В мире
Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПострадавшие
Пострадавшие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Пострадавшие
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. В результате стычек во вторник полицейских с протестующими у здания кабмина Армении есть госпитализированные, сообщили в пресс-службе минздрава страны.
"За медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица. На месте пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
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Отмечается, что в настоящее время пострадавшие проходят необходимые медицинские обследования.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.
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