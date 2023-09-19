https://ria.ru/20230919/protest-1897401076.html

Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване - РИА Новости, 19.09.2023

Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

В результате стычек во вторник полицейских с протестующими у здания кабмина Армении есть госпитализированные, сообщили в пресс-службе минздрава страны. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:35

2023-09-19T21:35

2023-09-19T22:16

ситуация в нагорном карабахе

армения

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. В результате стычек во вторник полицейских с протестующими у здания кабмина Армении есть госпитализированные, сообщили в пресс-службе минздрава страны."За медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица. На месте пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были госпитализированы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.Отмечается, что в настоящее время пострадавшие проходят необходимые медицинские обследования.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующе из-за обострения в Карабахе. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

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ситуация в нагорном карабахе, армения, ереван, в мире