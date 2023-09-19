https://ria.ru/20230919/programma-1897311278.html

Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%

Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90% - РИА Новости, 19.09.2023

Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%

Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:15

2023-09-19T17:15

2023-09-19T17:15

ярославская область

общество

городское хозяйство москвы

ярославская область

михаил евраев

тсж

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "На сегодня уже 92% дворов от запланированного объема благоустроены. Наша задача – привести двор в порядок, передать управляющей компании, ТСЖ и потом требовать нормального содержания. Управляющим компаниям, которые работают добросовестно, мы будем всячески помогать, недобросовестным придется уйти с рынка этих услуг", - сообщил губернатор на оперативном совещании, на котором обсуждался ход реализации проекта. Глава региона предложил сделать обязательным элементом благоустройства дворов яркие, красочные бордюры. На территориях, ремонтируемых в этом году, это дополнение будет включено в перечень работ. На объектах, которые были приведены в порядок в предыдущие годы, покраска бордюров станет частью весенних субботников. В числе важных рекомендаций губернатора – обустройство там, где это возможно, беговых дорожек, которые жители смогут использовать для занятий спортом и прогулок, информирует областное правительство. Обязательное требование – установка в каждом дворе видеокамер, за обслуживание которых также будут отвечать управляющие компании и ТСЖ. "Важно, что при благоустройстве мы используем комплексный подход, включающий озеленение, организацию освещения, пешеходных дорожек, подходов к детским площадкам и так далее. Если мы можем сделать красиво, то так и будем делать, ставя в приоритет не количество, а качество благоустройства", – подчеркнул Михаил Евраев. Всего в 2023 году на реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" правительством области предусмотрено 629,8 миллиона рублей за счет доходов областного бюджета. Кроме того, правительством запланировано использование лимитов 2024 года в сумме 630 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230918/gostinitsy-1897062825.html

https://ria.ru/20230828/zhile-1892782694.html

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общество, городское хозяйство москвы, ярославская область, михаил евраев, тсж