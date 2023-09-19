Рейтинг@Mail.ru
Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90% - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:15 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/programma-1897311278.html
Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%
Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90% - РИА Новости, 19.09.2023
Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%
Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:15
2023-09-19T17:15
ярославская область
общество
городское хозяйство москвы
ярославская область
михаил евраев
тсж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891359903_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_90fb743192f4c3ef10b8b58f3a68a92c.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "На сегодня уже 92% дворов от запланированного объема благоустроены. Наша задача – привести двор в порядок, передать управляющей компании, ТСЖ и потом требовать нормального содержания. Управляющим компаниям, которые работают добросовестно, мы будем всячески помогать, недобросовестным придется уйти с рынка этих услуг", - сообщил губернатор на оперативном совещании, на котором обсуждался ход реализации проекта. Глава региона предложил сделать обязательным элементом благоустройства дворов яркие, красочные бордюры. На территориях, ремонтируемых в этом году, это дополнение будет включено в перечень работ. На объектах, которые были приведены в порядок в предыдущие годы, покраска бордюров станет частью весенних субботников. В числе важных рекомендаций губернатора – обустройство там, где это возможно, беговых дорожек, которые жители смогут использовать для занятий спортом и прогулок, информирует областное правительство. Обязательное требование – установка в каждом дворе видеокамер, за обслуживание которых также будут отвечать управляющие компании и ТСЖ. "Важно, что при благоустройстве мы используем комплексный подход, включающий озеленение, организацию освещения, пешеходных дорожек, подходов к детским площадкам и так далее. Если мы можем сделать красиво, то так и будем делать, ставя в приоритет не количество, а качество благоустройства", – подчеркнул Михаил Евраев. Всего в 2023 году на реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" правительством области предусмотрено 629,8 миллиона рублей за счет доходов областного бюджета. Кроме того, правительством запланировано использование лимитов 2024 года в сумме 630 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230918/gostinitsy-1897062825.html
https://ria.ru/20230828/zhile-1892782694.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891359903_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3216cffb974c8a4772cb0e5e49416df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, ярославская область, михаил евраев, тсж
Ярославская область, Общество, Городское хозяйство Москвы, Ярославская область, Михаил Евраев, ТСЖ
Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%

Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЯрославская область
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ярославская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Программа "Наши дворы" в Ярославской области выполнена более чем на 90%, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"На сегодня уже 92% дворов от запланированного объема благоустроены. Наша задача – привести двор в порядок, передать управляющей компании, ТСЖ и потом требовать нормального содержания. Управляющим компаниям, которые работают добросовестно, мы будем всячески помогать, недобросовестным придется уйти с рынка этих услуг", - сообщил губернатор на оперативном совещании, на котором обсуждался ход реализации проекта.
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Ярославская область получит 170 миллионов на возведение модульных гостиниц
18 сентября, 18:49
Глава региона предложил сделать обязательным элементом благоустройства дворов яркие, красочные бордюры. На территориях, ремонтируемых в этом году, это дополнение будет включено в перечень работ. На объектах, которые были приведены в порядок в предыдущие годы, покраска бордюров станет частью весенних субботников.
В числе важных рекомендаций губернатора – обустройство там, где это возможно, беговых дорожек, которые жители смогут использовать для занятий спортом и прогулок, информирует областное правительство. Обязательное требование – установка в каждом дворе видеокамер, за обслуживание которых также будут отвечать управляющие компании и ТСЖ.
"Важно, что при благоустройстве мы используем комплексный подход, включающий озеленение, организацию освещения, пешеходных дорожек, подходов к детским площадкам и так далее. Если мы можем сделать красиво, то так и будем делать, ставя в приоритет не количество, а качество благоустройства", – подчеркнул Михаил Евраев.
Всего в 2023 году на реализацию губернаторского проекта "Наши дворы" правительством области предусмотрено 629,8 миллиона рублей за счет доходов областного бюджета. Кроме того, правительством запланировано использование лимитов 2024 года в сумме 630 миллионов рублей.
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Ярославской области ввели более 590 тысяч квадратных метров жилья
28 августа, 20:34
 
Ярославская областьОбществоГородское хозяйство МосквыЯрославская областьМихаил ЕвраевТСЖ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала