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Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 19.09.2023
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Туризм
 
08:53 19.09.2023 (обновлено: 11:05 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/predmet-1897123502.html
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 19.09.2023
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета
Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:53
2023-09-19T11:05
происшествия
владивосток
приморский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю. "Поступило сообщение сегодня об обнаружении подозрительного предмета в районе пляжа на улице Басаргина (проходит по берегу бухты Патрокл в южной части города – ред.). Сотрудники Росгвардии у нас привлекаются для оцепления территории, и там сейчас проходят проверочные мероприятия", - рассказали в пресс-службе приморского управления Росгвардии. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ведомства занимаются только оцеплением, сами в проверке не участвуют.
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происшествия, владивосток, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Туризм, Новости - Туризм
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета

Во Владивостоке проверяют участок возле пляжа, где нашли подозрительный предмет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.
"Поступило сообщение сегодня об обнаружении подозрительного предмета в районе пляжа на улице Басаргина (проходит по берегу бухты Патрокл в южной части города – ред.). Сотрудники Росгвардии у нас привлекаются для оцепления территории, и там сейчас проходят проверочные мероприятия", - рассказали в пресс-службе приморского управления Росгвардии.
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ведомства занимаются только оцеплением, сами в проверке не участвуют.
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ТуризмПроисшествияВладивостокПриморский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новости - Туризм
 
 
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