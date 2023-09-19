https://ria.ru/20230919/predmet-1897123502.html

Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета

Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 19.09.2023

Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета

Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:53

2023-09-19T08:53

2023-09-19T11:05

происшествия

владивосток

приморский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю. "Поступило сообщение сегодня об обнаружении подозрительного предмета в районе пляжа на улице Басаргина (проходит по берегу бухты Патрокл в южной части города – ред.). Сотрудники Росгвардии у нас привлекаются для оцепления территории, и там сейчас проходят проверочные мероприятия", - рассказали в пресс-службе приморского управления Росгвардии. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ведомства занимаются только оцеплением, сами в проверке не участвуют.

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приморский край

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Кирилл Волков

происшествия, владивосток, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм