https://ria.ru/20230919/predmet-1897123502.html
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 19.09.2023
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета
Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:53
2023-09-19T08:53
2023-09-19T11:05
происшествия
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приморский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю. "Поступило сообщение сегодня об обнаружении подозрительного предмета в районе пляжа на улице Басаргина (проходит по берегу бухты Патрокл в южной части города – ред.). Сотрудники Росгвардии у нас привлекаются для оцепления территории, и там сейчас проходят проверочные мероприятия", - рассказали в пресс-службе приморского управления Росгвардии. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ведомства занимаются только оцеплением, сами в проверке не участвуют.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Туризм, Новости - Туризм
Во Владивостоке оцепили участок возле пляжа из-за подозрительного предмета
Во Владивостоке проверяют участок возле пляжа, где нашли подозрительный предмет
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии оцепили территорию в районе пляжа на улице Басаргина во Владивостоке после сообщения об обнаружении подозрительного предмета, там проводится проверка, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.
"Поступило сообщение сегодня об обнаружении подозрительного предмета в районе пляжа на улице Басаргина (проходит по берегу бухты Патрокл в южной части города – ред.). Сотрудники Росгвардии у нас привлекаются для оцепления территории, и там сейчас проходят проверочные мероприятия", - рассказали в пресс-службе приморского управления Росгвардии.
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники ведомства занимаются только оцеплением, сами в проверке не участвуют.
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