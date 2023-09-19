https://ria.ru/20230919/prava-1897416943.html
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств - РИА Новости, 19.09.2023
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
Будапешт ожидает от Киева соблюдения прав закарпатских венгров не на словах, а на деле, заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:57
2023-09-19T23:57
2023-09-19T23:57
в мире
украина
венгрия
каталин новак
петер сийярто
будапешт
алексей гончаренко
совет европы
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Будапешт ожидает от Киева соблюдения прав закарпатских венгров не на словах, а на деле, заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. "Мы понимаем желание Украины быть частью сообщества европейских стран. Поэтому мы ожидаем, что Украина будет придерживаться ценностей, характеризующих наше сообщество, включающих защиту и полную гарантию прав национальных меньшинств не на словах, а на деле", - сказала Новак. Она сообщила, что в Закарпатье живут 150 тысяч этнических венгров, поэтому конфликт непосредственно касается венгерской нации. "Поэтому мы хотим мира. В нашей стране, на Украине, в Европе, в мире. Мир и безопасность, которую он несет", - подчеркнула Новак. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Сийярто сообщил также, что в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Евросоюза, на обучение на украинском языке. Сийярто позднее опроверг это заявление, сообщив, что школы венгерского меньшинства в Закарпатье не смогут продолжать работу в прежнем режиме с сентября 2023 года, что является нереальной ситуацией для Европы XXI века. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области на Украине демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, венгрия, каталин новак, петер сийярто, будапешт, алексей гончаренко, совет европы, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Венгрия, Каталин Новак, Петер Сийярто, Будапешт, Алексей Гончаренко, Совет Европы, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
Глава Венгрии Новак потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
ООН, 19 сен - РИА Новости. Будапешт ожидает от Киева соблюдения прав закарпатских венгров не на словах, а на деле, заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.
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"Мы понимаем желание Украины быть частью сообщества европейских стран. Поэтому мы ожидаем, что Украина будет придерживаться ценностей, характеризующих наше сообщество, включающих защиту и полную гарантию прав национальных меньшинств не на словах, а на деле", - сказала Новак.
Она сообщила, что в Закарпатье живут 150 тысяч этнических венгров, поэтому конфликт непосредственно касается венгерской нации. "Поэтому мы хотим мира. В нашей стране, на Украине, в Европе
, в мире. Мир и безопасность, которую он несет", - подчеркнула Новак.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто
ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы
принял решение обратиться в Венецианскую комиссию
по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО
и ЕС
, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Сийярто сообщил также, что в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском.
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В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко
заявил, что Верховная рада
Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Евросоюза, на обучение на украинском языке. Сийярто позднее опроверг это заявление, сообщив, что школы венгерского меньшинства в Закарпатье не смогут продолжать работу в прежнем режиме с сентября 2023 года, что является нереальной ситуацией для Европы XXI века.
Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь
заявил, что в школах Закарпатской области
Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево
и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому
замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области на Украине демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец.
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