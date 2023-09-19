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Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств - РИА Новости, 19.09.2023
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23:57 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/prava-1897416943.html
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств - РИА Новости, 19.09.2023
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств
Будапешт ожидает от Киева соблюдения прав закарпатских венгров не на словах, а на деле, заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T23:57
2023-09-19T23:57
в мире
украина
венгрия
каталин новак
петер сийярто
будапешт
алексей гончаренко
совет европы
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Будапешт ожидает от Киева соблюдения прав закарпатских венгров не на словах, а на деле, заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. "Мы понимаем желание Украины быть частью сообщества европейских стран. Поэтому мы ожидаем, что Украина будет придерживаться ценностей, характеризующих наше сообщество, включающих защиту и полную гарантию прав национальных меньшинств не на словах, а на деле", - сказала Новак. Она сообщила, что в Закарпатье живут 150 тысяч этнических венгров, поэтому конфликт непосредственно касается венгерской нации. "Поэтому мы хотим мира. В нашей стране, на Украине, в Европе, в мире. Мир и безопасность, которую он несет", - подчеркнула Новак. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Сийярто сообщил также, что в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Евросоюза, на обучение на украинском языке. Сийярто позднее опроверг это заявление, сообщив, что школы венгерского меньшинства в Закарпатье не смогут продолжать работу в прежнем режиме с сентября 2023 года, что является нереальной ситуацией для Европы XXI века. Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области на Украине демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, украина, венгрия, каталин новак, петер сийярто, будапешт, алексей гончаренко, совет европы, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Венгрия, Каталин Новак, Петер Сийярто, Будапешт, Алексей Гончаренко, Совет Европы, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Венгрия потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств

Глава Венгрии Новак потребовала от Украины соблюдения прав нацменьшинств

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Будапешт ожидает от Киева соблюдения прав закарпатских венгров не на словах, а на деле, заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на Генассамблее ООН.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.
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"Мы понимаем желание Украины быть частью сообщества европейских стран. Поэтому мы ожидаем, что Украина будет придерживаться ценностей, характеризующих наше сообщество, включающих защиту и полную гарантию прав национальных меньшинств не на словах, а на деле", - сказала Новак.
Она сообщила, что в Закарпатье живут 150 тысяч этнических венгров, поэтому конфликт непосредственно касается венгерской нации. "Поэтому мы хотим мира. В нашей стране, на Украине, в Европе, в мире. Мир и безопасность, которую он несет", - подчеркнула Новак.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Сийярто сообщил также, что в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, а выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском.
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В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Евросоюза, на обучение на украинском языке. Сийярто позднее опроверг это заявление, сообщив, что школы венгерского меньшинства в Закарпатье не смогут продолжать работу в прежнем режиме с сентября 2023 года, что является нереальной ситуацией для Европы XXI века.
Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре 2022 года власти города Мукачево Закарпатской области на Украине демонтировали венгерского орла-турула в замке "Паланок" и заменили его на украинский трезубец.
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