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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/poteri-1897253299.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:40
2023-09-19T14:40
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы, сообщило Минобороны РФ в сводке. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка ЛНР. "Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: Д-20 и Д-30", - рассказали в министерстве.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 20 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы, сообщило Минобороны РФ в сводке.
По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.
"Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: Д-20 и Д-30", - рассказали в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 сентября, 15:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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