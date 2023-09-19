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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 19.09.2023 (обновлено: 14:40 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/poteri-1897251572.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:34
2023-09-19T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 25 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 сентября, 15:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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