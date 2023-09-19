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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:34
2023-09-19T14:34
2023-09-19T14:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 25 военных на Херсонском направлении