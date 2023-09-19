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Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:19 19.09.2023 (обновлено: 23:42 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/postavki-1897390085.html
Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО - РИА Новости, 19.09.2023
Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Президент Владимир Путин дал указания по дополнению графика поставок средств контрбатарейной борьбы и ПВО на следующий год, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:19
2023-09-19T23:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
ижевск
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ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал указания по дополнению графика поставок средств контрбатарейной борьбы и ПВО на следующий год, сообщается на сайте Кремля."Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Много мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры", — заявил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.По его словам, за последние восемь месяцев организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и даже увеличить выпуск военной продукции по отдельным направлениям."Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза", — отметил Путин.При этом он поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии и уделять повышенное внимание качеству продукции.Как подчеркнул президент, после начала спецоперации потребности российских войск в вооружениях существенно увеличились, поэтому их обеспечение должно происходить своевременно и в полном объеме. Глава государства напомнил, что постоянный контроль за выполнением графика поставок ведет рабочая группа Военно-промышленной комиссии, а также координационный совет при правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы.
https://ria.ru/20230916/rakety-1896667755.html
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безопасность, россия, владимир путин, ижевск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ижевск
Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО

Путин дал указания по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО на 2024 год

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал указания по дополнению графика поставок средств контрбатарейной борьбы и ПВО на следующий год, сообщается на сайте Кремля.
"Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Много мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры", — заявил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.
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По его словам, за последние восемь месяцев организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и даже увеличить выпуск военной продукции по отдельным направлениям.
"Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза", — отметил Путин.
При этом он поручил предприятиям оборонно-промышленного комплекса активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии и уделять повышенное внимание качеству продукции.
Как подчеркнул президент, после начала спецоперации потребности российских войск в вооружениях существенно увеличились, поэтому их обеспечение должно происходить своевременно и в полном объеме. Глава государства напомнил, что постоянный контроль за выполнением графика поставок ведет рабочая группа Военно-промышленной комиссии, а также координационный совет при правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы.
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