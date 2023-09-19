https://ria.ru/20230919/postavki-1897376375.html
Великобритания поставит Украине десятки тысяч снарядов
Великобритания поставит Украине десятки тысяч снарядов - РИА Новости, 19.09.2023
Великобритания поставит Украине десятки тысяч снарядов
Власти Великобритании дополнительно передадут Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс после встречи... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:24
2023-09-19T19:24
2023-09-19T22:20
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Великобритании дополнительно передадут Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс после встречи контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн."Мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и предоставили дополнительную военную поддержку, в том числе пообещали предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы дать Украине возможность защитить себя", - заявил министр.Шэппс также добавил, что в ближайшие месяцы ведомство будет работать в приоритетных областях поддержки Украины, в частности обеспечения средств противовоздушной обороны и обучении военных.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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В мире, Великобритания, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Великобритания поставит Украине десятки тысяч снарядов
Великобритания поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов