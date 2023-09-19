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Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией

Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией - РИА Новости, 19.09.2023

Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией

Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабной войны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP Info. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:42

2023-09-19T16:42

2023-09-19T18:57

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабной войны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP Info."Выдержать первый удар российской армии было бы трудно", — сказал он, добавив, что речь идет о сценарии, при котором НАТО не смогла бы оказать своевременную помощь Польше. Как отметил Скшипчак, при реализации этого плана Варшава не смогла бы удерживать контроль над обширными территориями от Вислы до Буга."Это выдумка политиков, которые ни разу не советовались с военными. Более того, они нас вообще не слушали", — резюмировал генерал.Накануне официальный представитель партии "Гражданская платформа" Ян Грабец заявил, что польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу Блащака за рассекречивание планов по обороне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, польша, варшава, россия, вальдемар скшипчак, мариуш блащак, нато