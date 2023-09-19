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Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией - РИА Новости, 19.09.2023
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16:42 19.09.2023 (обновлено: 18:57 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/polsha-1897298029.html
Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией
Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией - РИА Новости, 19.09.2023
Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией
Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабной войны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP Info. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:42
2023-09-19T18:57
в мире
польша
варшава
россия
вальдемар скшипчак
мариуш блащак
нато
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабной войны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP Info."Выдержать первый удар российской армии было бы трудно", — сказал он, добавив, что речь идет о сценарии, при котором НАТО не смогла бы оказать своевременную помощь Польше. Как отметил Скшипчак, при реализации этого плана Варшава не смогла бы удерживать контроль над обширными территориями от Вислы до Буга."Это выдумка политиков, которые ни разу не советовались с военными. Более того, они нас вообще не слушали", — резюмировал генерал.Накануне официальный представитель партии "Гражданская платформа" Ян Грабец заявил, что польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу Блащака за рассекречивание планов по обороне.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша, варшава, россия, вальдемар скшипчак, мариуш блащак, нато
В мире, Польша, Варшава, Россия, Вальдемар Скшипчак, Мариуш Блащак, НАТО
Польский генерал сделал признание о готовности Варшавы к войне с Россией

Генерал Скшипчак: Польша вряд ли смогла бы выдержать российский удар

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабной войны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP Info.
"Выдержать первый удар российской армии было бы трудно", — сказал он, добавив, что речь идет о сценарии, при котором НАТО не смогла бы оказать своевременную помощь Польше.

В минувшее воскресенье министр национальной обороны республики Мариуш Блащак обнародовал в соцсетях документы, согласно которым в случае противостояния с Россией оборона Польши начиналась бы в районе реки Висла, расположенной в нескольких сотнях километрах от границы.

Как отметил Скшипчак, при реализации этого плана Варшава не смогла бы удерживать контроль над обширными территориями от Вислы до Буга.
"Это выдумка политиков, которые ни разу не советовались с военными. Более того, они нас вообще не слушали", — резюмировал генерал.
Накануне официальный представитель партии "Гражданская платформа" Ян Грабец заявил, что польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу Блащака за рассекречивание планов по обороне.
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В миреПольшаВаршаваРоссияВальдемар СкшипчакМариуш БлащакНАТО
 
 
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