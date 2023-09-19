https://ria.ru/20230919/polsha-1897142199.html
Должны ответить. В Польше придумали, как жестко отомстить Украине
Должны ответить. В Польше придумали, как жестко отомстить Украине - РИА Новости, 19.09.2023
Должны ответить. В Польше придумали, как жестко отомстить Украине
В ответ на политику Киева в вопросе экспорта и импорта сельхозпродукции Варшава должна запретить транзит западного оружия для Украины, написал в соцсети X... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:51
2023-09-19T10:51
2023-09-19T12:31
специальная военная операция на украине
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евросоюз
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ответ на политику Киева в вопросе экспорта и импорта сельхозпродукции Варшава должна запретить транзит западного оружия для Украины, написал в соцсети X польский политик Славомир Менцен. "Если Украина введет запрет на ввоз в страну польских фруктов и овощей, то Варшава должна ответить запретом на ввоз оружия и военной техники на Украину через территорию Польши", — считает он. В середине сентября Еврокомиссия решила снять ограничения на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО, а министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши.Основными пострадавшими от возможного эмбарго будут производители лука (на него приходится 23 процента от всех поставок польских овощей и фруктов на Украину в этом году), томатов (20 процентов), мороженых овощей (12 процентов), корнеплодов (12 процентов) и капусты (девять процентов). На польских экспортеров яблок, груш и айвы приходилось суммарно чуть меньше восьми процентов от всей выручки.Эмбарго не будет безболезненным и для Украины: Польша — главный источник импортных мороженых овощей (на нее приходится 83 процента поставок этого товара на Украину), яблок, груш и айвы (50 процентов), корнеплодов (45 процентов), бобовых (33 процента) и лука (29 процентов).Согласно расчетам РИА Новости, Украина за восемь месяцев 2023 года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897135314.html
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украина, польша, евросоюз, варшава, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Евросоюз, Варшава, В мире
Должны ответить. В Польше придумали, как жестко отомстить Украине
Польский политик Менцен призвал запретить транзит западного оружия для Украины
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
В ответ на политику Киева в вопросе экспорта и импорта сельхозпродукции Варшава должна запретить транзит западного оружия для Украины, написал в соцсети X
польский политик Славомир Менцен.
"Если Украина введет запрет на ввоз в страну польских фруктов и овощей, то Варшава должна ответить запретом на ввоз оружия и военной техники на Украину через территорию Польши", — считает он.
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В середине сентября Еврокомиссия решила снять ограничения на ввоз зерна с Украины в пять граничащих с ней стран ЕС
. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО
, а министр экономики Тарас Качка
пригрозил ответными санкциями и запретом ввоза фруктов и овощей из Польши.
Основными пострадавшими от возможного эмбарго будут производители лука (на него приходится 23 процента от всех поставок польских овощей и фруктов на Украину в этом году), томатов (20 процентов), мороженых овощей (12 процентов), корнеплодов (12 процентов) и капусты (девять процентов). На польских экспортеров яблок, груш и айвы приходилось суммарно чуть меньше восьми процентов от всей выручки.
Эмбарго не будет безболезненным и для Украины: Польша — главный источник импортных мороженых овощей (на нее приходится 83 процента поставок этого товара на Украину), яблок, груш и айвы (50 процентов), корнеплодов (45 процентов), бобовых (33 процента) и лука (29 процентов).
Согласно расчетам РИА Новости, Украина за восемь месяцев 2023 года импортировала из Польши 64,2 тысячи тонн овощей на 60,4 миллиона долларов и 9,4 тысячи тонн фруктов на 8,8 миллиона долларов.
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