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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Кировск
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Кировск - РИА Новости, 19.09.2023
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Кировск
Российская авиакомпания "Аэрофлот" в октябре увеличит частоту полетов из Москвы в Кировск; рейсы будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:09
2023-09-19T17:09
2023-09-19T17:09
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МОСКВА, 19 сен - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" в октябре увеличит частоту полетов из Москвы в Кировск; рейсы будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем дням, кроме четверга), а с 30 октября — ежедневно. Аэрофлот начал регулярные полеты в Кировск в декабре 2022 года. Рейс пользуется большим спросом у туристов. Прямой перелет позволяет любителям активного отдыха быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжных курортов в окрестностях города с одним из самых длинных сезонов катания в России. С актуальным расписанием рейсов в аэропорт Хибины можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, а также по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования. Продажа билетов уже открыта. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 сен - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" в октябре увеличит частоту полетов из Москвы в Кировск; рейсы будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем дням, кроме четверга), а с 30 октября — ежедневно.
Аэрофлот начал регулярные полеты в Кировск в декабре 2022 года. Рейс пользуется большим спросом у туристов. Прямой перелет позволяет любителям активного отдыха быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжных курортов в окрестностях города с одним из самых длинных сезонов катания в России.
С актуальным расписанием рейсов в аэропорт Хибины можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, а также по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования. Продажа билетов уже открыта.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.