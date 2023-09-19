https://ria.ru/20230919/polety-1897307527.html

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Кировск

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Кировск - РИА Новости, 19.09.2023

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Кировск

Российская авиакомпания "Аэрофлот" в октябре увеличит частоту полетов из Москвы в Кировск; рейсы будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:09

2023-09-19T17:09

2023-09-19T17:09

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840509633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16453bf16aec583f8ebe3b58da6ee512.jpg

МОСКВА, 19 сен - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" в октябре увеличит частоту полетов из Москвы в Кировск; рейсы будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем дням, кроме четверга), а с 30 октября — ежедневно. Аэрофлот начал регулярные полеты в Кировск в декабре 2022 года. Рейс пользуется большим спросом у туристов. Прямой перелет позволяет любителям активного отдыха быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжных курортов в окрестностях города с одним из самых длинных сезонов катания в России. С актуальным расписанием рейсов в аэропорт Хибины можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, а также по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования. Продажа билетов уже открыта. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы