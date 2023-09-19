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Индия и Канада приостановили торговые переговоры - РИА Новости, 19.09.2023
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10:20 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/peregovory-1897134078.html
Индия и Канада приостановили торговые переговоры
Индия и Канада приостановили торговые переговоры - РИА Новости, 19.09.2023
Индия и Канада приостановили торговые переговоры
Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:20
2023-09-19T10:20
индия
канада
нарендра моди
джастин трюдо
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost. Заявление министра прозвучало вскоре после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября. Ожидалось, что работа миссии будет сосредоточена на сельском хозяйстве, продовольствии, цифровых технологиях, инфраструктуре и науках о жизни. "Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендром Моди и премьер-министром Джастином Трюдо", — рассказал министр изданию. Ранее посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик. На данный момент Индия и Канада провели шесть раундов торговых переговоров по торговому соглашению.
https://ria.ru/20230326/kanada-1860703352.html
https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html
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индия, канада, нарендра моди, джастин трюдо, в мире
Индия, Канада, Нарендра Моди, Джастин Трюдо, В мире
Индия и Канада приостановили торговые переговоры

Firstpost: Индия и Канада приостановили торговые переговоры из-за разногласий

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost.
Заявление министра прозвучало вскоре после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября. Ожидалось, что работа миссии будет сосредоточена на сельском хозяйстве, продовольствии, цифровых технологиях, инфраструктуре и науках о жизни.
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«
"Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендром Моди и премьер-министром Джастином Трюдо", — рассказал министр изданию.
Ранее посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик.
На данный момент Индия и Канада провели шесть раундов торговых переговоров по торговому соглашению.
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ИндияКанадаНарендра МодиДжастин ТрюдоВ мире
 
 
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