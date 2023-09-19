https://ria.ru/20230919/peregovory-1897134078.html
Индия и Канада приостановили торговые переговоры
Индия и Канада приостановили торговые переговоры - РИА Новости, 19.09.2023
Индия и Канада приостановили торговые переговоры
Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:20
2023-09-19T10:20
2023-09-19T10:20
индия
канада
нарендра моди
джастин трюдо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost. Заявление министра прозвучало вскоре после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября. Ожидалось, что работа миссии будет сосредоточена на сельском хозяйстве, продовольствии, цифровых технологиях, инфраструктуре и науках о жизни. "Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендром Моди и премьер-министром Джастином Трюдо", — рассказал министр изданию. Ранее посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик. На данный момент Индия и Канада провели шесть раундов торговых переговоров по торговому соглашению.
https://ria.ru/20230326/kanada-1860703352.html
https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html
индия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, канада, нарендра моди, джастин трюдо, в мире
Индия, Канада, Нарендра Моди, Джастин Трюдо, В мире
Индия и Канада приостановили торговые переговоры
Firstpost: Индия и Канада приостановили торговые переговоры из-за разногласий