https://ria.ru/20230919/peregovory-1897134078.html

Индия и Канада приостановили торговые переговоры

Индия и Канада приостановили торговые переговоры - РИА Новости, 19.09.2023

Индия и Канада приостановили торговые переговоры

Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:20

2023-09-19T10:20

2023-09-19T10:20

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам", сообщил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял изданию Firstpost. Заявление министра прозвучало вскоре после того, как Канада отменила торговую миссию в Индию, которая должна была прибыть в Мумбаи в начале октября. Ожидалось, что работа миссии будет сосредоточена на сельском хозяйстве, продовольствии, цифровых технологиях, инфраструктуре и науках о жизни. "Мы поставили торговый диалог с Канадой на паузу. Нам необходимо убедиться, что геополитически и экономически мы находимся на одной волне. Определенные проблемы, которые вызывают серьезную озабоченность, были освещены на двусторонней встрече между премьер-министром Нарендром Моди и премьер-министром Джастином Трюдо", — рассказал министр изданию. Ранее посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма заявил, что переговоры зашли в тупик. На данный момент Индия и Канада провели шесть раундов торговых переговоров по торговому соглашению.

https://ria.ru/20230326/kanada-1860703352.html

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индия, канада, нарендра моди, джастин трюдо, в мире