https://ria.ru/20230919/peregovory-1897105030.html

Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США

Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США - РИА Новости, 19.09.2023

Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И констатировали в ходе переговоров в Москве близость позиций по действиям США на международной арене, имеющим... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T00:00

2023-09-19T00:00

2023-09-19T00:00

в мире

москва

сша

россия

ван и (политик)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884021510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1fe0de5fe756ad4a06f507f00249dcf.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И констатировали в ходе переговоров в Москве близость позиций по действиям США на международной арене, имеющим антироссийский и антикитайский характер, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. "Констатирована близость позиций сторон относительно действий США на международной арене, в том числе имеющих антироссийский и антикитайский характер", - указывается в документе. Переговоры в Москве, заметили в МИД, "прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе".

https://ria.ru/20230917/stantsiya-1896775842.html

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, сша, россия, ван и (политик), сергей лавров