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Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США
Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США - РИА Новости, 19.09.2023
Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И констатировали в ходе переговоров в Москве близость позиций по действиям США на международной арене, имеющим... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T00:00
2023-09-19T00:00
2023-09-19T00:00
в мире
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сша
россия
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И констатировали в ходе переговоров в Москве близость позиций по действиям США на международной арене, имеющим антироссийский и антикитайский характер, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. "Констатирована близость позиций сторон относительно действий США на международной арене, в том числе имеющих антироссийский и антикитайский характер", - указывается в документе. Переговоры в Москве, заметили в МИД, "прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе".
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в мире, москва, сша, россия, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Москва, США, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров
Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США
Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США на международной арене