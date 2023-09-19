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В Петербурге главу производства готовой еды обвинили в отравлении людей - РИА Новости, 19.09.2023
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17:31 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/otravlenie-1897317054.html
В Петербурге главу производства готовой еды обвинили в отравлении людей
В Петербурге главу производства готовой еды обвинили в отравлении людей - РИА Новости, 19.09.2023
В Петербурге главу производства готовой еды обвинили в отравлении людей
Директору производства готовой еды "Грин Бокс" в Петербурге предъявлено обвинение после массового отравления граждан в рамках уголовного дела об оказании услуг, РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:31
2023-09-19T17:31
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Директору производства готовой еды "Грин Бокс" в Петербурге предъявлено обвинение после массового отравления граждан в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "В настоящее время в совершении указанного преступления предъявлено обвинение женщине 1985 года рождения, состоящей в должности директора производства данной компании", - сообщает пресс-служба. Ранее Роспотребнадзор сообщал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток. "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возможное установление иных лиц, причастных к совершению указанного преступления", - добавили в ГСУСК.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге главу производства готовой еды обвинили в отравлении людей

В Петербурге главу "Грин Бокс" обвинили в отравлении людей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Директору производства готовой еды "Грин Бокс" в Петербурге предъявлено обвинение после массового отравления граждан в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"В настоящее время в совершении указанного преступления предъявлено обвинение женщине 1985 года рождения, состоящей в должности директора производства данной компании", - сообщает пресс-служба.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. В дальнейшем число случаев отравлений готовой едой с доставкой на дом постепенно возросло до 274. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Приморский райсуд Петербурга приостановил работу компании "Грин Бокс" на 60 суток.
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на возможное установление иных лиц, причастных к совершению указанного преступления", - добавили в ГСУСК.
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