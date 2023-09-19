https://ria.ru/20230919/otchayanie-1897108840.html

"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского

"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023

"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского

Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ. К такому мнению... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T02:00

2023-09-19T02:00

2023-09-19T02:00

в мире

сша

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883645960_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e6ffd1ae498d4b6764dce4c2376bb393.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ. К такому мнению пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Это (заявление Зеленского. — Прим. Ред.) просто признак растущего отчаяния. Этот конфликт развивается очень, очень плохо. Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах. И дело тут не только в Зеленском", — заявил он.Как отметил эксперт, множество американских и европейских военных стратегов ошиблись, поверив в возможный успех украинского контрнаступления."Это историческая ошибка. Серьезный просчет. Плохой анализ", — подчеркнул Джонсон.Ранее Зеленский в интервью Economist заявил, что лучший способ убедить западные правительства, что они "на правильной стороне — это подтолкнуть их через средства массовой информации".ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230919/istoriya-1897107805.html

https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897106068.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато