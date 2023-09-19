https://ria.ru/20230919/otchayanie-1897108840.html
"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского
"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского - РИА Новости, 19.09.2023
"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского
Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ. К такому мнению... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T02:00
2023-09-19T02:00
2023-09-19T02:00
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через СМИ говорят о плохом положении ВСУ. К такому мнению пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Это (заявление Зеленского. — Прим. Ред.) просто признак растущего отчаяния. Этот конфликт развивается очень, очень плохо. Все большие надежды, которые они возлагали на контрнаступление против России, лопнули у них на глазах. И дело тут не только в Зеленском", — заявил он.Как отметил эксперт, множество американских и европейских военных стратегов ошиблись, поверив в возможный успех украинского контрнаступления."Это историческая ошибка. Серьезный просчет. Плохой анализ", — подчеркнул Джонсон.Ранее Зеленский в интервью Economist заявил, что лучший способ убедить западные правительства, что они "на правильной стороне — это подтолкнуть их через средства массовой информации".ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, наступление украинской армии — это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230919/istoriya-1897107805.html
https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897106068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Лопнули на глазах". В США назвали причину отчаяния Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил об отчаянии Зеленского из-за провала ВСУ