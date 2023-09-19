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Мишустин оценил характеристики современных образцов российского оружия - РИА Новости, 19.09.2023
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10:38 19.09.2023 (обновлено: 11:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/oruzhie-1897139460.html
Мишустин оценил характеристики современных образцов российского оружия
Мишустин оценил характеристики современных образцов российского оружия - РИА Новости, 19.09.2023
Мишустин оценил характеристики современных образцов российского оружия
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что современные образцы оружия РФ имеют... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:38
2023-09-19T11:00
михаил мишустин
технологии
безопасность
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что современные образцы оружия РФ имеют непревзойденные характеристики, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в условиях СВО, сообщается на сайте кабмина.Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия."Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем оружейника ... Вы ведете активную деятельность по обеспечению технологической независимости отрасли, выполняете гособоронзаказ. Делаете все, чтобы российская армия и флот получали мощное и надежное вооружение. Современные образцы имеют непревзойденные характеристики, высокое качество, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в боевых условиях спецоперации", - говорится в поздравлении.Мишустин выразил уверенность, что российские оружейники продолжат реализовывать высокотехнологичные проекты и оперативно решать все поставленные задачи. По его словам, сегодня многие уникальные технологии успешно применяются в авиации, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, на транспорте, используются в добыче углеводородов."Мы гордимся успехами нового поколения работников ОПК", - добавил Мишустин.Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму российских оружейников ВС РФ оснащены самыми современными системами управления и разведки и надёжно охраняют безопасность страны. Кроме того, создаются высококонкурентная продукция, боевая техника и боеприпасы, различные виды робототехнических комплексов, портативных средств обнаружения БПЛА, телекоммуникационные и навигационные системы.
https://ria.ru/20230729/raketa-1887022052.html
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михаил мишустин, технологии, безопасность
Михаил Мишустин, Технологии, Безопасность
Мишустин оценил характеристики современных образцов российского оружия

Мишустин назвал характеристики современного российского оружия непревзойденными

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что современные образцы оружия РФ имеют непревзойденные характеристики, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в условиях СВО, сообщается на сайте кабмина.
Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.
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"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем оружейника ... Вы ведете активную деятельность по обеспечению технологической независимости отрасли, выполняете гособоронзаказ. Делаете все, чтобы российская армия и флот получали мощное и надежное вооружение. Современные образцы имеют непревзойденные характеристики, высокое качество, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в боевых условиях спецоперации", - говорится в поздравлении.
Мишустин выразил уверенность, что российские оружейники продолжат реализовывать высокотехнологичные проекты и оперативно решать все поставленные задачи. По его словам, сегодня многие уникальные технологии успешно применяются в авиации, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, на транспорте, используются в добыче углеводородов.
"Мы гордимся успехами нового поколения работников ОПК", - добавил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму российских оружейников ВС РФ оснащены самыми современными системами управления и разведки и надёжно охраняют безопасность страны. Кроме того, создаются высококонкурентная продукция, боевая техника и боеприпасы, различные виды робототехнических комплексов, портативных средств обнаружения БПЛА, телекоммуникационные и навигационные системы.
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