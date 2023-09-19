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Опрос: каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в ЕС на машине - РИА Новости, 19.09.2023
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13:10 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/opros-1897221244.html
Опрос: каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в ЕС на машине
Опрос: каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в ЕС на машине - РИА Новости, 19.09.2023
Опрос: каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в ЕС на машине
Каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в Евросоюз на личном автомобиле, 34% удивлены, 16% испытывают тревогу, следует из результатов опроса... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:10
2023-09-19T13:10
россия
европа
сша
евросоюз
синергия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в Евросоюз на личном автомобиле, 34% удивлены, 16% испытывают тревогу, следует из результатов опроса "Синергии", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "34% граждан России испытали удивление, узнав о запрете для россиян ввозить на территорию ЕС автомобили и личные вещи. Другими распространенными эмоциями стали возмущение (21%) и тревога (16%)", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что радость почувствовал только 1%, почти треть жителей (28%) страны признались, что новости об очередных западных санкциях не вызвали у них никаких особых чувств. Добавляется, что 5% участников исследования решили полностью отказаться от поездок в ЕС в связи с угрозой лишиться авто и личных вещей, 9% респондентов перестанут ездить в европейские страны на личном транспорте, отдав предпочтение другим видам передвижения, большинство россиян (86%) как не планировали посещать страны Евросоюза в ближайшие годы, так и не планируют. "По мнению половины опрошенных (52%), России не стоит реагировать на указания ЕС о недопуске въезда автомобилей с российскими номерами. Каждый третий россиянин (33%) выступает за введение зеркальных ограничений в отношении рядовых европейцев. За полный разрыв дипломатических отношений со странами ЕС высказываются 15%", - подчеркнули в "Синергии". Участники опроса по-разному объясняют себе поведение европейских бюрократов, решивших изымать у россиян личные автомобили и вещи, в том числе смартфоны и косметику, например, 47% граждан полагают, что к такой ситуации привела некомпетентность и недальновидность европейских политиков, 30% указывают на их зависимость от США, а 23% – на их страх перед Россией, пояснили в пресс-службе. Кроме того, 92% граждан России крайне низко оценивает туристическую привлекательность европейских стран в текущей ситуации, свою позицию они мотивируют введенными ограничениями в отношении россиян (56%), высокими ценами в еврозоне (29%) и плохим отношением к русскоязычным гражданам (15%), между тем, 8% граждан страны, напротив, называют Европу привлекательной для туризма вопреки санкционным ограничениям. "В ближайшие годы отношения между Россией и ЕС едва ли нормализуются до такой степени, что российские туристы смогут посещать европейские страны без ограничений. Такой точки зрения придерживаются восемь из десяти опрошенных (74%). Четверть россиян (26%) надеются на улучшение отношений с Европой в обозримом будущем", - заключили в "Синергии". Опрос проводился Аналитическим центром Университета "Синергия" 13 и 14 сентября 2023 года. Анкета с вопросами рассылалась респондентам по электронной почте. В исследовании приняли участие свыше 5 тысяч совершеннолетних граждан, которые проживают во всех регионах России. Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. -0-
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россия, европа, сша, евросоюз, синергия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Европа, США, Евросоюз, Синергия, Санкции в отношении России, В мире
Опрос: каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в ЕС на машине

Синергия: 16% россиян испытали тревогу из-за запрета на въезд в ЕС на машине

© РИА Новости / Игорь Петров | Перейти в медиабанкГраница России с Финляндией
Граница России с Финляндией - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Игорь Петров
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в Евросоюз на личном автомобиле, 34% удивлены, 16% испытывают тревогу, следует из результатов опроса "Синергии", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"34% граждан России испытали удивление, узнав о запрете для россиян ввозить на территорию ЕС автомобили и личные вещи. Другими распространенными эмоциями стали возмущение (21%) и тревога (16%)", - говорится в сообщении.
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В вузе отметили, что радость почувствовал только 1%, почти треть жителей (28%) страны признались, что новости об очередных западных санкциях не вызвали у них никаких особых чувств.
Добавляется, что 5% участников исследования решили полностью отказаться от поездок в ЕС в связи с угрозой лишиться авто и личных вещей, 9% респондентов перестанут ездить в европейские страны на личном транспорте, отдав предпочтение другим видам передвижения, большинство россиян (86%) как не планировали посещать страны Евросоюза в ближайшие годы, так и не планируют.
"По мнению половины опрошенных (52%), России не стоит реагировать на указания ЕС о недопуске въезда автомобилей с российскими номерами. Каждый третий россиянин (33%) выступает за введение зеркальных ограничений в отношении рядовых европейцев. За полный разрыв дипломатических отношений со странами ЕС высказываются 15%", - подчеркнули в "Синергии".
Участники опроса по-разному объясняют себе поведение европейских бюрократов, решивших изымать у россиян личные автомобили и вещи, в том числе смартфоны и косметику, например, 47% граждан полагают, что к такой ситуации привела некомпетентность и недальновидность европейских политиков, 30% указывают на их зависимость от США, а 23% – на их страх перед Россией, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, 92% граждан России крайне низко оценивает туристическую привлекательность европейских стран в текущей ситуации, свою позицию они мотивируют введенными ограничениями в отношении россиян (56%), высокими ценами в еврозоне (29%) и плохим отношением к русскоязычным гражданам (15%), между тем, 8% граждан страны, напротив, называют Европу привлекательной для туризма вопреки санкционным ограничениям.
"В ближайшие годы отношения между Россией и ЕС едва ли нормализуются до такой степени, что российские туристы смогут посещать европейские страны без ограничений. Такой точки зрения придерживаются восемь из десяти опрошенных (74%). Четверть россиян (26%) надеются на улучшение отношений с Европой в обозримом будущем", - заключили в "Синергии".
Опрос проводился Аналитическим центром Университета "Синергия" 13 и 14 сентября 2023 года. Анкета с вопросами рассылалась респондентам по электронной почте. В исследовании приняли участие свыше 5 тысяч совершеннолетних граждан, которые проживают во всех регионах России.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, россияне не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. -0-
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