Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза
Главы МИД G7 выступили за реформу Совбеза ООН и укрепление всей организации
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Главы МИД стран "семерки" на своей встрече на полях Генассамблеи ООН выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза ООН, говорится в заявлении председательствующего - министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы.
"Члены G7 подтвердили важность укрепления свободного и открытого мирового порядка, основанного на праве закона, уважающего Устав ООН как основу сотрудничества между странами. Они выразили приверженность работать вместе со всеми странами-членами ООН для укрепления роли генерального секретаря, так же как и генеральной Ассамблеи ООН. Они также подтвердили приверженность реформе Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Камикавы.
Страны заявили об ответственности Китая за соблюдение Устава ООН и выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Вместе с этим они подтвердили важность мира и стабильности в Тайванском проливе. Кроме того, страны выразили озабоченность продолжающейся ядерной и ракетной программой КНДР и ее сотрудничеством с Россией. "Они разделили опасения, что сотрудничество России и Северной Кореи может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и может также подорвать мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Они призвали все страны-члены ООН к полному и эффективному выполнению резолюций СБ ООН и призвали членов Сб ООН следовать их обязательствам", - говорится в заявлении.
Встреча проходила в формате рабочего ужина на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам. Как заявил ранее заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя, Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают