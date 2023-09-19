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Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза - РИА Новости, 19.09.2023
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09:58 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/oon-1897130914.html
Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза
Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза - РИА Новости, 19.09.2023
Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза
Главы МИД стран "семерки" на своей встрече на полях Генассамблеи ООН выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза ООН, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:58
2023-09-19T09:58
в мире
япония
ёко камикава
оон
g7
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
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ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Главы МИД стран "семерки" на своей встрече на полях Генассамблеи ООН выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза ООН, говорится в заявлении председательствующего - министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. "Члены G7 подтвердили важность укрепления свободного и открытого мирового порядка, основанного на праве закона, уважающего Устав ООН как основу сотрудничества между странами. Они выразили приверженность работать вместе со всеми странами-членами ООН для укрепления роли генерального секретаря, так же как и генеральной Ассамблеи ООН. Они также подтвердили приверженность реформе Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Камикавы. Страны заявили об ответственности Китая за соблюдение Устава ООН и выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Вместе с этим они подтвердили важность мира и стабильности в Тайванском проливе. Кроме того, страны выразили озабоченность продолжающейся ядерной и ракетной программой КНДР и ее сотрудничеством с Россией. "Они разделили опасения, что сотрудничество России и Северной Кореи может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и может также подорвать мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Они призвали все страны-члены ООН к полному и эффективному выполнению резолюций СБ ООН и призвали членов Сб ООН следовать их обязательствам", - говорится в заявлении. Встреча проходила в формате рабочего ужина на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам. Как заявил ранее заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя, Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают
https://ria.ru/20230918/sovbez-1896943031.html
https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html
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в мире, япония, ёко камикава, оон, g7, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон
В мире, Япония, Ёко Камикава, ООН, G7, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН
Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза

Главы МИД G7 выступили за реформу Совбеза ООН и укрепление всей организации

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Главы МИД стран "семерки" на своей встрече на полях Генассамблеи ООН выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза ООН, говорится в заявлении председательствующего - министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы.
"Члены G7 подтвердили важность укрепления свободного и открытого мирового порядка, основанного на праве закона, уважающего Устав ООН как основу сотрудничества между странами. Они выразили приверженность работать вместе со всеми странами-членами ООН для укрепления роли генерального секретаря, так же как и генеральной Ассамблеи ООН. Они также подтвердили приверженность реформе Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Камикавы.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Кремле выступили за реформы в Совбезе ООН с согласия его участников
18 сентября, 12:11
Страны заявили об ответственности Китая за соблюдение Устава ООН и выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Вместе с этим они подтвердили важность мира и стабильности в Тайванском проливе. Кроме того, страны выразили озабоченность продолжающейся ядерной и ракетной программой КНДР и ее сотрудничеством с Россией. "Они разделили опасения, что сотрудничество России и Северной Кореи может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и может также подорвать мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Они призвали все страны-члены ООН к полному и эффективному выполнению резолюций СБ ООН и призвали членов Сб ООН следовать их обязательствам", - говорится в заявлении.
Встреча проходила в формате рабочего ужина на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам. Как заявил ранее заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя, Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским
16 сентября, 20:38
 
В миреЯпонияЁко КамикаваООНG7Генеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООН
 
 
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