https://ria.ru/20230919/oon-1897130914.html

Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза

Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза - РИА Новости, 19.09.2023

Страны G7 выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза

Главы МИД стран "семерки" на своей встрече на полях Генассамблеи ООН выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза ООН, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:58

2023-09-19T09:58

2023-09-19T09:58

в мире

япония

ёко камикава

оон

g7

генеральная ассамблея оон

совет безопасности оон

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ТОКИО, 19 сен - РИА Новости. Главы МИД стран "семерки" на своей встрече на полях Генассамблеи ООН выступили за укрепление ООН и реформу Совбеза ООН, говорится в заявлении председательствующего - министра иностранных дел Японии Ёко Камикавы. "Члены G7 подтвердили важность укрепления свободного и открытого мирового порядка, основанного на праве закона, уважающего Устав ООН как основу сотрудничества между странами. Они выразили приверженность работать вместе со всеми странами-членами ООН для укрепления роли генерального секретаря, так же как и генеральной Ассамблеи ООН. Они также подтвердили приверженность реформе Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Камикавы. Страны заявили об ответственности Китая за соблюдение Устава ООН и выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях. Вместе с этим они подтвердили важность мира и стабильности в Тайванском проливе. Кроме того, страны выразили озабоченность продолжающейся ядерной и ракетной программой КНДР и ее сотрудничеством с Россией. "Они разделили опасения, что сотрудничество России и Северной Кореи может привести к нарушению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и может также подорвать мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Они призвали все страны-члены ООН к полному и эффективному выполнению резолюций СБ ООН и призвали членов Сб ООН следовать их обязательствам", - говорится в заявлении. Встреча проходила в формате рабочего ужина на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам. Как заявил ранее заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя, Россия продолжит развивать контакты с КНДР на межгосударственном уровне, никакие резолюции СБ ООН этого не запрещают

https://ria.ru/20230918/sovbez-1896943031.html

https://ria.ru/20230916/zasedanie-1896744313.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, япония, ёко камикава, оон, g7, генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон