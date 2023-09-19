https://ria.ru/20230919/obstrely-1897106584.html

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.09.2023

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 104 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T00:36

2023-09-19T00:36

2023-09-19T00:36

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 104 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. Выпущено 104 единицы различных боеприпасов", - сообщает представительство. Под огнем оказались районы Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Сообщалось о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Старомихайловке. Тяжелые ранения получил мужчина в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 50 обстрелов.

https://ria.ru/20230918/pvo-1897103506.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

россия

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, россия, происшествия