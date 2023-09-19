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При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897391963.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер
При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер - РИА Новости, 19.09.2023
При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер
Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:29
2023-09-19T20:29
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района по улице Сочинской ранен мужчина 1946 года рождения", - написал мэр. Ранее мэр Донецка сообщал о ранении двух других мирных жителей в Петровском районе города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер

Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка ВСУ пострадал пенсионер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Киевского района по улице Сочинской ранен мужчина 1946 года рождения", - написал мэр.
Ранее мэр Донецка сообщал о ранении двух других мирных жителей в Петровском районе города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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