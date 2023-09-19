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При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер
При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер - РИА Новости, 19.09.2023
При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер
Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:29
2023-09-19T20:29
2023-09-19T20:29
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района по улице Сочинской ранен мужчина 1946 года рождения", - написал мэр. Ранее мэр Донецка сообщал о ранении двух других мирных жителей в Петровском районе города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
донецк
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При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер
Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка ВСУ пострадал пенсионер