https://ria.ru/20230919/obstrel-1897391963.html

При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер

При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер - РИА Новости, 19.09.2023

При обстреле Киевского района Донецка пострадал пенсионер

Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:29

2023-09-19T20:29

2023-09-19T20:29

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района по улице Сочинской ранен мужчина 1946 года рождения", - написал мэр. Ранее мэр Донецка сообщал о ранении двух других мирных жителей в Петровском районе города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия