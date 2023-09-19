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При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2023

При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина ранен в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:25

2023-09-19T20:25

2023-09-19T20:25

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела поселка городского типа Старомихайловка получил ранение мужчина 1974 года рождения", - написал мэр.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

старомихайловка

донецк

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старомихайловка, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия