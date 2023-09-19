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При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 19.09.2023 (обновлено: 18:22 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897341578.html
При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя
При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.09.2023
При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя
Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:19
2023-09-19T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали об атаке указанного района украинским ударным беспилотным летательным аппаратом. "В результате обстрела Петровского района по улице Республиканской получили ранения мужчины 1954 и 1965 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя

Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали об атаке указанного района украинским ударным беспилотным летательным аппаратом.
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"В результате обстрела Петровского района по улице Республиканской получили ранения мужчины 1954 и 1965 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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