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При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя

При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.09.2023

При обстреле ВСУ Петровского района пострадали два мирных жителя

Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:19

2023-09-19T18:19

2023-09-19T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали об атаке указанного района украинским ударным беспилотным летательным аппаратом. "В результате обстрела Петровского района по улице Республиканской получили ранения мужчины 1954 и 1965 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк