https://ria.ru/20230919/obstrel-1897323623.html

ВСУ обстреляли пять сел на подконтрольной России части Харьковской области

ВСУ обстреляли пять сел на подконтрольной России части Харьковской области - РИА Новости, 19.09.2023

ВСУ обстреляли пять сел на подконтрольной России части Харьковской области

Пять сел на подконтрольной России части Харьковской области обстреляны за последние несколько дней, информация о пострадавших уточняется, сообщили глава региона РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:41

2023-09-19T17:41

2023-09-19T17:41

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Пять сел на подконтрольной России части Харьковской области обстреляны за последние несколько дней, информация о пострадавших уточняется, сообщили глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "За последние несколько дней зафиксированы обстрелы пять населенных пунктов. <…> Информация по пострадавшим уточняется", - сообщил Ганчев. По его словам, на Станции Тополи снаряд попал во двор частного дома, в Граково было обстреляно зернохранилище. Также под ударом ВСУ оказались села Терны, Великий Выселок, Токаревка. По информации Ганчева, наиболее опасной ситуация складывается в последнем – Токаревка обстреляна кассетными снарядами. "Сотрудники ВГА (военно-гражданской администрации) ранее уже организовывали транспорт и перевозили местных жителей в безопасное место на территорию Российской Федерации. Этот процесс держу на личном контроле", - написал Ганчев.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия