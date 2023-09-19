https://ria.ru/20230919/obstrel-1897275811.html

При обстреле Донецка пострадали многоквартирные дома и больница

При обстреле Донецка пострадали многоквартирные дома и больница - РИА Новости, 19.09.2023

При обстреле Донецка пострадали многоквартирные дома и больница

Здание больницы и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:40

2023-09-19T15:40

2023-09-19T15:40

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Здание больницы и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Кремлёвский и проспекту Маршала Жукова повреждено здание больницы №21 и многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.35 украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия