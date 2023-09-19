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При обстреле Донецка пострадали многоквартирные дома и больница
При обстреле Донецка пострадали многоквартирные дома и больница - РИА Новости, 19.09.2023
При обстреле Донецка пострадали многоквартирные дома и больница
Здание больницы и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:40
2023-09-19T15:40
2023-09-19T15:40
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Здание больницы и многоквартирные дома повреждены в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Кремлёвский и проспекту Маршала Жукова повреждено здание больницы №21 и многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 10.35 украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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При обстреле Донецка пострадали многоквартирные дома и больница
Мэр Кулемзин сообщил о повреждении больницы и жилых домов при обстреле Донецка