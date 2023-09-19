https://ria.ru/20230919/obstrel-1897266016.html

"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке

"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке - РИА Новости, 19.09.2023

"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке

Мальчик Коля рассказал и показал корреспонденту РИА Новости, как живет в одном из общежитий Донецка после подрыва родного дома в селе Старомайорское, куда 12... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:15

2023-09-19T15:15

2023-09-19T16:21

специальная военная операция на украине

донецк

старомайорское

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Мальчик Коля рассказал и показал корреспонденту РИА Новости, как живет в одном из общежитий Донецка после подрыва родного дома в селе Старомайорское, куда 12 мая попал украинский снаряд.С обстрелянной территории ребенка с его семьей вывезли "ребята с передовой". Он признался, что хочет забыть тот день. Во время прогулки Коля смог поделиться некоторыми деталями атаки. По его словам, стреляли "из ракет и гранатометов". Совершили эти преступления "укроповцы", заявил мальчик.Коля в день обстрела потерял отца."Его разорвало на кусочки. Он прикрыл дочку, поэтому у нее только ножку зацепило", — рассказала мама мальчика.Сама женщина стала инвалидом, потеряв правую ногу. Тело Коли в многочисленных шрамах из-за осколков: швы на животе, ноге и руке."Некоторые раны до сих пор болят. Пытаемся какое-то лекарство подобрать, чтобы не болело", — отметила его мать.Несмотря на пережитое, семья старается жить дальше."Слава богу, более-менее нормализовалось все, входим уже в более-менее нормальную сферу", — подчеркнула мама Коли.Женщина добавила, что всегда будет испытывать страх, когда поблизости пролетают и взрываются снаряды.

https://ria.ru/20230915/den-1896605759.html

https://ria.ru/20230916/malchik-1896743078.html

https://ria.ru/20230911/obstrel-1895574647.html

донецк

старомайорское

донецкая народная республика

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Дети об обстрелах Донецка со стороны ВСУ Дети об обстрелах Донецка со стороны ВСУ 2023-09-19T15:15 true PT0M59S

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донецк, старомайорское, донецкая народная республика