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"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 19.09.2023 (обновлено: 16:21 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897266016.html
"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке
"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке - РИА Новости, 19.09.2023
"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке
Мальчик Коля рассказал и показал корреспонденту РИА Новости, как живет в одном из общежитий Донецка после подрыва родного дома в селе Старомайорское, куда 12... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:15
2023-09-19T16:21
специальная военная операция на украине
донецк
старомайорское
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Мальчик Коля рассказал и показал корреспонденту РИА Новости, как живет в одном из общежитий Донецка после подрыва родного дома в селе Старомайорское, куда 12 мая попал украинский снаряд.С обстрелянной территории ребенка с его семьей вывезли "ребята с передовой". Он признался, что хочет забыть тот день. Во время прогулки Коля смог поделиться некоторыми деталями атаки. По его словам, стреляли "из ракет и гранатометов". Совершили эти преступления "укроповцы", заявил мальчик.Коля в день обстрела потерял отца.&quot;Его разорвало на кусочки. Он прикрыл дочку, поэтому у нее только ножку зацепило&quot;, — рассказала мама мальчика.Сама женщина стала инвалидом, потеряв правую ногу. Тело Коли в многочисленных шрамах из-за осколков: швы на животе, ноге и руке."Некоторые раны до сих пор болят. Пытаемся какое-то лекарство подобрать, чтобы не болело", — отметила его мать.Несмотря на пережитое, семья старается жить дальше."Слава богу, более-менее нормализовалось все, входим уже в более-менее нормальную сферу", — подчеркнула мама Коли.Женщина добавила, что всегда будет испытывать страх, когда поблизости пролетают и взрываются снаряды.
https://ria.ru/20230915/den-1896605759.html
https://ria.ru/20230916/malchik-1896743078.html
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донецк
старомайорское
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Дети об обстрелах Донецка со стороны ВСУ
Дети об обстрелах Донецка со стороны ВСУ
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донецк, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
"Хочу забыть". Дети рассказали, как пережили обстрел родного дома в Донецке

Мальчик из Донецка рассказал, как пережил обстрел родного дома со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Мальчик Коля рассказал и показал корреспонденту РИА Новости, как живет в одном из общежитий Донецка после подрыва родного дома в селе Старомайорское, куда 12 мая попал украинский снаряд.
С обстрелянной территории ребенка с его семьей вывезли "ребята с передовой". Он признался, что хочет забыть тот день. Во время прогулки Коля смог поделиться некоторыми деталями атаки. По его словам, стреляли "из ракет и гранатометов". Совершили эти преступления "укроповцы", заявил мальчик.
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Коля в день обстрела потерял отца.
«

"Его разорвало на кусочки. Он прикрыл дочку, поэтому у нее только ножку зацепило", — рассказала мама мальчика.

Сама женщина стала инвалидом, потеряв правую ногу. Тело Коли в многочисленных шрамах из-за осколков: швы на животе, ноге и руке.
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"Некоторые раны до сих пор болят. Пытаемся какое-то лекарство подобрать, чтобы не болело", — отметила его мать.
Несмотря на пережитое, семья старается жить дальше.
«
"Слава богу, более-менее нормализовалось все, входим уже в более-менее нормальную сферу", — подчеркнула мама Коли.
Женщина добавила, что всегда будет испытывать страх, когда поблизости пролетают и взрываются снаряды.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСтаромайорскоеДонецкая Народная Республика
 
 
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