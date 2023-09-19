https://ria.ru/20230919/obstrel-1897252282.html
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку - РИА Новости, 19.09.2023
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:37
2023-09-19T14:37
2023-09-19T14:37
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
стирол
горловка
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, украинские войска за с 14.10 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра по Кировскому району Донецка, а в 12.40 - два снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, стирол, горловка, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Стирол, Горловка, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку