https://ria.ru/20230919/obstrel-1897244900.html

При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека

При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека - РИА Новости, 19.09.2023

При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека

В Херсонской области от обстрелов украинских войск за сентябрь погибли четыре человека, свыше 60 ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:15

2023-09-19T14:15

2023-09-19T18:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

андрей алексеенко

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. В Херсонской области от обстрелов украинских войск за сентябрь погибли четыре человека, свыше 60 ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "За сентябрь у нас уже 64 раненых и 4 погибших. Это мирные люди, кровь которых на руках нацистов ВСУ", - написал Алексеенко. По его словам, украинская сторона намерено обстреливает населенные пункты Херсонской области, чтобы затем в своих СМИ и соцсетях обвинять российских военных. "Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", - подчеркнул глава правительства.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко, вооруженные силы украины, происшествия