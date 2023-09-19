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При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека - РИА Новости, 19.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 19.09.2023 (обновлено: 18:08 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897244900.html
При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека
При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека - РИА Новости, 19.09.2023
При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека
В Херсонской области от обстрелов украинских войск за сентябрь погибли четыре человека, свыше 60 ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:15
2023-09-19T18:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. В Херсонской области от обстрелов украинских войск за сентябрь погибли четыре человека, свыше 60 ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "За сентябрь у нас уже 64 раненых и 4 погибших. Это мирные люди, кровь которых на руках нацистов ВСУ", - написал Алексеенко. По его словам, украинская сторона намерено обстреливает населенные пункты Херсонской области, чтобы затем в своих СМИ и соцсетях обвинять российских военных. "Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", - подчеркнул глава правительства.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстрелах Херсонской области ВСУ в сентябре погибли четыре человека

Алексеенко: при обстрелах Херсонской области в сентябре погибли четыре человека

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramПоследствия обстрела поселка Каиры Херсонской области. 19 сентября 2023
Последствия обстрела поселка Каиры Херсонской области. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Последствия обстрела поселка Каиры Херсонской области. 19 сентября 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. В Херсонской области от обстрелов украинских войск за сентябрь погибли четыре человека, свыше 60 ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
"За сентябрь у нас уже 64 раненых и 4 погибших. Это мирные люди, кровь которых на руках нацистов ВСУ", - написал Алексеенко.
По его словам, украинская сторона намерено обстреливает населенные пункты Херсонской области, чтобы затем в своих СМИ и соцсетях обвинять российских военных.
"Безумием такая пропаганда только кажется. Чем страшнее ложь, тем легче в нее верят. Тем важнее говорить и показывать правду", - подчеркнул глава правительства.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Андрей АлексеенкоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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