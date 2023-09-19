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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 19.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 10.35 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:00
2023-09-19T11:00
2023-09-19T11:00
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские войска в 10.35 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230916/boepripas-1896739346.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Донецку