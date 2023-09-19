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ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 19.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 19.09.2023 (обновлено: 09:58 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/obstrel-1897128838.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 19.09.2023
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, ранена женщина, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:40
2023-09-19T09:58
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, ранена женщина, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Утром украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В результате попадания снаряда в квартиру жилого дома пострадала 65-летняя новокаховчанка", - говорится в сообщении.Женщину в тяжелом состоянии с множественными ранениями, минно-взрывными травмами доставили в больницу Скадовска.В администрации подчеркнули, что боевики ВСУ обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, безжалостно и целенаправленно разрушают дома жителей, объекты городской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230906/udary-1894455655.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, ранена женщина, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
«
"Утром украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В результате попадания снаряда в квартиру жилого дома пострадала 65-летняя новокаховчанка", - говорится в сообщении.
Женщину в тяжелом состоянии с множественными ранениями, минно-взрывными травмами доставили в больницу Скадовска.
В администрации подчеркнули, что боевики ВСУ обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, безжалостно и целенаправленно разрушают дома жителей, объекты городской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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