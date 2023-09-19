https://ria.ru/20230919/obstrel-1897128838.html

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 19.09.2023

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, ранена женщина, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:40

2023-09-19T09:40

2023-09-19T09:58

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, ранена женщина, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."Утром украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В результате попадания снаряда в квартиру жилого дома пострадала 65-летняя новокаховчанка", - говорится в сообщении.Женщину в тяжелом состоянии с множественными ранениями, минно-взрывными травмами доставили в больницу Скадовска.В администрации подчеркнули, что боевики ВСУ обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, безжалостно и целенаправленно разрушают дома жителей, объекты городской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230906/udary-1894455655.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия