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Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель - РИА Новости, 19.09.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:19 19.09.2023 (обновлено: 09:03 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/neft-1897118650.html
Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель - РИА Новости, 19.09.2023
Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent впервые с 15 ноября прошлого года поднялись выше 95 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T07:19
2023-09-19T09:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Цены на нефть марки Brent впервые с 15 ноября прошлого года поднялись выше 95 долларов за баррель, следует из данных торгов. Так, к 07:19 мск цены на ноябрьские фьючерсы на Brent росли на 0,69 процента, до 95,08 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI дорожали на 0,83 процента, торгуясь на уровне 91,33 доллара.На котировках нефти продолжают сказываться ожидания дефицита на фоне усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи. Дефицит предложения на прошлой неделе отмечали в докладах ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА)."Риски краткосрочного скачка до 100 долларов могут усилиться с нынешним импульсом, но у нас мало уверенности в том, что он будет устойчивым", — приводит агентство Bloomberg слова рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану. По его мнению, ускорение инфляции может привести к новому ужесточению монетарной политики, а страны ОПЕК+ не могут контролировать спрос.На фоне ценового давления трейдеры будут следить за итогами заседания Федеральной резервной системы США. Американский регулятор с прошлого года повышает ставки из-за ускорения инфляции. Как ожидается, по итогам сентябрьского заседания ставка сохранится на уровне в 5,25-5,5 процента годовых.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Стоимость нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $95 за баррель впервые с ноября 2022 года

© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Цены на нефть марки Brent впервые с 15 ноября прошлого года поднялись выше 95 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Так, к 07:19 мск цены на ноябрьские фьючерсы на Brent росли на 0,69 процента, до 95,08 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI дорожали на 0,83 процента, торгуясь на уровне 91,33 доллара.
На котировках нефти продолжают сказываться ожидания дефицита на фоне усилий стран ОПЕК+ по снижению добычи. Дефицит предложения на прошлой неделе отмечали в докладах ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Риски краткосрочного скачка до 100 долларов могут усилиться с нынешним импульсом, но у нас мало уверенности в том, что он будет устойчивым", — приводит агентство Bloomberg слова рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанану.
По его мнению, ускорение инфляции может привести к новому ужесточению монетарной политики, а страны ОПЕК+ не могут контролировать спрос.
На фоне ценового давления трейдеры будут следить за итогами заседания Федеральной резервной системы США. Американский регулятор с прошлого года повышает ставки из-за ускорения инфляции. Как ожидается, по итогам сентябрьского заседания ставка сохранится на уровне в 5,25-5,5 процента годовых.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)
 
 
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