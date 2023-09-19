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Ученые создали новый материал для "приручения" энергии Солнца - РИА Новости, 19.09.2023
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Наука
 
09:00 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/nauka-1896528709.html
Ученые создали новый материал для "приручения" энергии Солнца
Ученые создали новый материал для "приручения" энергии Солнца - РИА Новости, 19.09.2023
Ученые создали новый материал для "приручения" энергии Солнца
Придать новые свойства перспективному полупроводниковому материалу смогли ученые Томского политеха вместе с зарубежными коллегами. По их словам, новая... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:00
2023-09-19T09:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
австрия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Придать новые свойства перспективному полупроводниковому материалу смогли ученые Томского политеха вместе с зарубежными коллегами. По их словам, новая технология позволит проводить химические реакции под действием света для получения энергии, очистки воды и других задач, а также повысит чувствительность фотоэлементов. Результаты опубликованы в Communications Chemistry.Фотокатализ, то есть ускорение химических реакций за счет энергии света, – важный элемент технологий альтернативной энергетики и ряда других сфер, сообщили ученые. За счет фотокатализа можно не только генерировать энергию, но и, например, получать ценные химические вещества или очищать воду.Ключевым материалом, применяемым для этого, являются полупроводники: они поглощают свет и преобразуют его в электроны с высокой энергией. По словам специалистов, весьма интересны полупроводники, выполненные в форме нанолент.Как объяснили исследователи, одним из наиболее необычных и интересных веществ для создания таких нанолент является диселенид вольфрама. Это соединение обладает полезными электронными и оптическими свойствами, однако получать из него наноленты очень непросто.Коллектив исследователей Томского политехнического университета вместе с коллегами из Австрии предложил новую технологию получения нанолент высокого качества из диселенида вольфрама, а также разработал метод усовершенствования их оптоэлектронных свойств с помощью наночастиц серебра.&quot;Мы изменили свойства нанолент диселенида вольфрама, прикрепив к их краям крошечные частицы серебра при помощи лазерного излучения. Эти наночастицы позволяют ускорить протекание фотокаталитического процесса и усилить фотоотклик нанолент&quot;, – рассказал профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Рауль Родригес.Новый метод производства нанолент отличается простой реализацией, подчеркнули авторы. На выходе получается материал очень высокого качества, а наночастицы расположены строго на его краях, что и обеспечивает рост характеристик.Как подчеркнули ученые, на новом материале модельная реакция фотокатализа проходит с КПД близким к 100%, что недостижимо при использовании диселенида вольфрама или серебряных наночастиц по отдельности."Мы используем лазерное излучение в качестве инструмента для формирования наночастиц чистого серебра из раствора нитрата серебра, а для сохранения целостности селенида вольфрама будущие наноленты покрываем органической матрицей. Насколько нам известно, аналогов этому методу не существует", – отметил профессор Родригес.В перспективе, как сообщили ученые, производить модифицированные серебром наноленты можно будет не только с использованием лазерного излучения, но и с помощью других источников энергии, в том числе солнечного света.В работе приняли участие специалисты Горного университета Леобен (Австрия), Австрийской академии наук и Национального института наук о материалах Японии. Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230628/nauka-1880060811.html
https://ria.ru/20230605/solntse-1875716027.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, австрия, япония, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Томский политехнический университет, Австрия, Япония, Россия

Ученые создали новый материал для "приручения" энергии Солнца

© NASA/SDOВспышка M9.6 на Солнце 20 апреля 2022
Вспышка M9.6 на Солнце 20 апреля 2022
© NASA/SDO
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Придать новые свойства перспективному полупроводниковому материалу смогли ученые Томского политеха вместе с зарубежными коллегами. По их словам, новая технология позволит проводить химические реакции под действием света для получения энергии, очистки воды и других задач, а также повысит чувствительность фотоэлементов. Результаты опубликованы в Communications Chemistry.
Фотокатализ, то есть ускорение химических реакций за счет энергии света, – важный элемент технологий альтернативной энергетики и ряда других сфер, сообщили ученые. За счет фотокатализа можно не только генерировать энергию, но и, например, получать ценные химические вещества или очищать воду.
Ключевым материалом, применяемым для этого, являются полупроводники: они поглощают свет и преобразуют его в электроны с высокой энергией. По словам специалистов, весьма интересны полупроводники, выполненные в форме нанолент.
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Как объяснили исследователи, одним из наиболее необычных и интересных веществ для создания таких нанолент является диселенид вольфрама. Это соединение обладает полезными электронными и оптическими свойствами, однако получать из него наноленты очень непросто.
Коллектив исследователей Томского политехнического университета вместе с коллегами из Австрии предложил новую технологию получения нанолент высокого качества из диселенида вольфрама, а также разработал метод усовершенствования их оптоэлектронных свойств с помощью наночастиц серебра.
«

"Мы изменили свойства нанолент диселенида вольфрама, прикрепив к их краям крошечные частицы серебра при помощи лазерного излучения. Эти наночастицы позволяют ускорить протекание фотокаталитического процесса и усилить фотоотклик нанолент", – рассказал профессор исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Рауль Родригес.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводственная площадка технопарка
Производственная площадка технопарка - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производственная площадка технопарка
Новый метод производства нанолент отличается простой реализацией, подчеркнули авторы. На выходе получается материал очень высокого качества, а наночастицы расположены строго на его краях, что и обеспечивает рост характеристик.
Как подчеркнули ученые, на новом материале модельная реакция фотокатализа проходит с КПД близким к 100%, что недостижимо при использовании диселенида вольфрама или серебряных наночастиц по отдельности.
"Мы используем лазерное излучение в качестве инструмента для формирования наночастиц чистого серебра из раствора нитрата серебра, а для сохранения целостности селенида вольфрама будущие наноленты покрываем органической матрицей. Насколько нам известно, аналогов этому методу не существует", – отметил профессор Родригес.
В перспективе, как сообщили ученые, производить модифицированные серебром наноленты можно будет не только с использованием лазерного излучения, но и с помощью других источников энергии, в том числе солнечного света.
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В работе приняли участие специалисты Горного университета Леобен (Австрия), Австрийской академии наук и Национального института наук о материалах Японии. Томский политех – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
 
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