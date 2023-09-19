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Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России
Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России - РИА Новости, 19.09.2023
Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России
Департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из граждан России, которым, вероятно, будет сделано предписание покинуть Латвию, не... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:14
2023-09-19T10:14
2023-09-19T10:14
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из граждан России, которым, вероятно, будет сделано предписание покинуть Латвию, не оказался в Эстонии, сообщил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. "Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем", - сказал Ляэнеметс, выступая в парламенте. Накануне стало известно, что около 3,6 тысячи российских граждан, постоянно проживающих в Латвии, получат на этой неделе письмо, в котором говорится, что они должны покинуть страну в течение 90 дней, сообщила латвийская новостная программа TV3 Neka Personīga. Ранее Совет по правам человека при президенте РФ заявил, что действия властей Латвии грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.
https://ria.ru/20230915/granitsa-1896554030.html
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в мире, латвия, россия, эстония, санкции в отношении россии, оон, общество
В мире, Латвия, Россия, Эстония, Санкции в отношении России, ООН, Общество
Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России
МВД Эстонии будет отслеживать перемещения покинувших Латвию россиян