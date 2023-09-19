https://ria.ru/20230919/mus-1897294669.html

Львова-Белова не получала ни ордер МУС, ни текст документа

Львова-Белова не получала ни ордер МУС, ни текст документа - РИА Новости, 19.09.2023

Львова-Белова не получала ни ордер МУС, ни текст документа

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что не понимает, как строилось обвинение со стороны МУС в "незаконной... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:34

2023-09-19T16:34

2023-09-19T16:34

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что не понимает, как строилось обвинение со стороны МУС в "незаконной депортации украинских детей", поскольку права ознакомиться с текстом документа у нее не было, а сам ордер на арест она не получала. "Мне не поступал ни текст документа, ни сам ордер на арест. Об этом я узнала из СМИ. Мне кажется, это как минимум неправильно. Я не разговаривали ни с кем из представителей МУС. Мне непонятно, как строилось это обвинение… Мы проанализировали ситуацию и понимаем, что информация собиралась, например, из обзвонов с родителями, которые были воссоединены со своими детьми", - рассказала детский омбудсмен в эфире радиостанции W Radio. Также Львова-Белова отметила, что последствия выдачи досудебной палатой МУС ордера на "арест" в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины не способствуют воссоединению семей, а наоборот, осложняют ситуацию. "В настоящий момент получилась такая страшилка и для родителей, и для детей. И это точно не способствует воссоединению, а скорее наоборот, это дело усугубляет, осложняет, потому что родители боятся ехать даже в том случае, когда мы предоставляем им полное сопровождение, отправляем представителей", - поделилась она. Львова-Белова подчеркнула, что всегда открыта к обращениям, где родители просят о помощи в воссоединении со своим ребенком. "Ни разу у нас не было такого, чтобы мы воспрепятстовали законному родителю или законному родственнику забрать своего ребенка", - заключила детский омбудсмен. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

https://ria.ru/20230730/podrostki-1887243951.html

https://ria.ru/20230815/vzryv-1890206742.html

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в мире, россия, украина, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд