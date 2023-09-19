https://ria.ru/20230919/moskva-1897225541.html
В Москве задержали мать убитого младенца
В Москве задержали мать убитого младенца - РИА Новости, 19.09.2023
В Москве задержали мать убитого младенца
Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:19
2023-09-19T13:19
2023-09-19T13:49
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897224933_0:242:960:782_1920x0_80_0_0_81c7edbfa5b640915a3d867a6d47d39f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тело задушенного младенца было обнаружено в квартире на Таганрогской улице, сообщало ведомство. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктов "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала Иванова. По данным следствия, 19 сентября в квартире дома по улице Таганрогская в Москве было обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти; задержана его мать. В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, назначается ряд иных экспертиз, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Как добавили в телеграм-канале столичной прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте женщины.
https://ria.ru/20230912/telo-1895820791.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897224933_0:223:960:943_1920x0_80_0_0_9fcca2d7c739b3fc4c40b18c363236a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мать убитого младенца
На юго-востоке Москвы задержали мать убитого десятимесячного младенца
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Тело задушенного младенца было обнаружено в квартире на Таганрогской улице, сообщало ведомство.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктов "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала Иванова.
По данным следствия, 19 сентября в квартире дома по улице Таганрогская в Москве было обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти; задержана его мать. В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, назначается ряд иных экспертиз, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
Как добавили в телеграм-канале столичной прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте женщины.
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины