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В Москве задержали мать убитого младенца - РИА Новости, 19.09.2023
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13:19 19.09.2023 (обновлено: 13:49 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/moskva-1897225541.html
В Москве задержали мать убитого младенца
В Москве задержали мать убитого младенца - РИА Новости, 19.09.2023
В Москве задержали мать убитого младенца
Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:19
2023-09-19T13:49
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тело задушенного младенца было обнаружено в квартире на Таганрогской улице, сообщало ведомство. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктов "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала Иванова. По данным следствия, 19 сентября в квартире дома по улице Таганрогская в Москве было обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти; задержана его мать. В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, назначается ряд иных экспертиз, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Как добавили в телеграм-канале столичной прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте женщины.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мать убитого младенца

На юго-востоке Москвы задержали мать убитого десятимесячного младенца

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramЖенщина, обвиняемая в убийстве младенца на юго-востоке Москвы. 19 сентября 2023
Женщина, обвиняемая в убийстве младенца на юго-востоке Москвы. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Женщина, обвиняемая в убийстве младенца на юго-востоке Москвы. 19 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Тело задушенного младенца было обнаружено в квартире на Таганрогской улице, сообщало ведомство.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктов "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала Иванова.
По данным следствия, 19 сентября в квартире дома по улице Таганрогская в Москве было обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти; задержана его мать. В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, назначается ряд иных экспертиз, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.
Как добавили в телеграм-канале столичной прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте женщины.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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