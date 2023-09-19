https://ria.ru/20230919/moskva-1897225541.html

В Москве задержали мать убитого младенца

В Москве задержали мать убитого младенца - РИА Новости, 19.09.2023

В Москве задержали мать убитого младенца

Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:19

2023-09-19T13:19

2023-09-19T13:49

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено после убийства 10-месячного ребенка на юго-востоке Москвы, задержана его мать, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Тело задушенного младенца было обнаружено в квартире на Таганрогской улице, сообщало ведомство. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктов "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала Иванова. По данным следствия, 19 сентября в квартире дома по улице Таганрогская в Москве было обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти; задержана его мать. В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, назначается ряд иных экспертиз, в том числе медицинская, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Как добавили в телеграм-канале столичной прокуратуры, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте женщины.

https://ria.ru/20230912/telo-1895820791.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)