https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html

В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца

В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца - РИА Новости, 19.09.2023

В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца

Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:39

2023-09-19T11:39

2023-09-19T13:20

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным ведомства, 19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве обнаружено тело 10-месячного ребенка, предварительно, с признаками насильственной смерти в виде удушения. "В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливается полная картина трагедии", - сказали в главке. Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры, по предварительной информации, мальчика задушила его мать 1987 года рождения.

https://ria.ru/20230918/ubiystvo-1897006439.html

москва

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2023

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)