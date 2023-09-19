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В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца - РИА Новости, 19.09.2023
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11:39 19.09.2023 (обновлено: 13:20 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца - РИА Новости, 19.09.2023
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца
Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:39
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происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным ведомства, 19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве обнаружено тело 10-месячного ребенка, предварительно, с признаками насильственной смерти в виде удушения. "В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливается полная картина трагедии", - сказали в главке. Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры, по предварительной информации, мальчика задушила его мать 1987 года рождения.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца

В квартире на улице Таганрогская в Москве нашли тело задушенного младенца

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramКвартира на юго-востоке Москвы, в которой обнаружено тело задушенного младенца. 19 сентября 2023
Квартира на юго-востоке Москвы, в которой обнаружено тело задушенного младенца. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным ведомства, 19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве обнаружено тело 10-месячного ребенка, предварительно, с признаками насильственной смерти в виде удушения.
«
"В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливается полная картина трагедии", - сказали в главке.
Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры, по предварительной информации, мальчика задушила его мать 1987 года рождения.
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