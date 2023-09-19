https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца - РИА Новости, 19.09.2023
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца
Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:39
2023-09-19T11:39
2023-09-19T13:20
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным ведомства, 19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве обнаружено тело 10-месячного ребенка, предварительно, с признаками насильственной смерти в виде удушения. "В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливается полная картина трагедии", - сказали в главке. Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры, по предварительной информации, мальчика задушила его мать 1987 года рождения.
https://ria.ru/20230918/ubiystvo-1897006439.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца
В квартире на улице Таганрогская в Москве нашли тело задушенного младенца
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело задушенного младенца обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным ведомства, 19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве обнаружено тело 10-месячного ребенка, предварительно, с признаками насильственной смерти в виде удушения.
«
"В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливается полная картина трагедии", - сказали в главке.
Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры, по предварительной информации, мальчика задушила его мать 1987 года рождения.
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