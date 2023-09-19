https://ria.ru/20230919/moskva-1897141024.html

В Московском зоопарке открыли самую большую в мире экспозицию змей

В Московском зоопарке открыли самую большую в мире экспозицию змей - РИА Новости, 19.09.2023

В Московском зоопарке открыли самую большую в мире экспозицию змей

Выставка ядовитых змей "Хижина змеелова" открылась в Московском зоопарке, представлено около 50 видов животных — это крупнейшая в мире экспозиция такого рода,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T10:46

2023-09-19T10:46

2023-09-19T17:14

хорошие новости

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Выставка ядовитых змей "Хижина змеелова" открылась в Московском зоопарке, представлено около 50 видов животных — это крупнейшая в мире экспозиция такого рода, сообщается в Telegram-канале учреждения."Посетители могут увидеть самых ядовитых змей в мире, таких как материковый тайпан, два вида мамб, королевская кобра, габонские гадюки, и других", — говорится в публикации.Отмечается, что, помимо животных, на выставке есть дополнительные экспонаты: это инвентарь, который используется при ловле змей, взятии яда, а также скелеты и шкуры змей. Оформлена выставка в стиле тропической хижины-лаборатории. Хижина расположена на старой территории Московского зоопарка рядом с главным сувенирным магазином и аттракционами. Вход в нее возможен только в составе экскурсии — не больше 15 человек. Экскурсии начинаются с 11:00 и далее каждый час, длятся 45 минут. Вход на выставку осуществляется за дополнительную плату — 300 рублей.

https://ria.ru/20230918/anakondy-1896998847.html

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московский зоопарк, москва