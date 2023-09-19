https://ria.ru/20230919/moskva-1897126002.html

Москва стала лидером среди мегаполисов G20 в 2022 году

Москва стала лидером среди мегаполисов G20 в 2022 году - РИА Новости, 19.09.2023

Москва стала лидером среди мегаполисов G20 в 2022 году

Уровень безработицы в столице за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2% - это самый низкий показатель среди... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:19

2023-09-19T09:19

2023-09-19T09:19

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

большая двадцатка

международная организация труда

безработица

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уровень безработицы в столице за 2022 год, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 2,2% - это самый низкий показатель среди крупнейших городов стран G20, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "По методологии МОТ безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2 процента после 2,6 процента в 2021-м. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки", — приводятся его слова на сайте комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений. Он также отметил, что рынок труда в Москве остается стабильным благодаря развитию промышленности и высокотехнологичных предприятий, созданию производств, направленных на импортозамещение. "В столице расширяют деятельность уже существующие компании и появляются новые, которые привлекают работников. Это стимулирует развитие смежных сфер экономики, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", - добавил Ефимов.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897111692.html

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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , большая двадцатка, международная организация труда, безработица