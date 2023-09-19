https://ria.ru/20230919/moskva-1897111692.html

Американский журналист прилетел в Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком

Американский журналист прилетел в Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком - РИА Новости, 19.09.2023

Американский журналист прилетел в Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком

Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и восхитился красотой Москвы. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T03:13

2023-09-19T03:13

2023-09-19T03:13

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нью-йорк (город)

майами

лос-анджелес

лондон

зарядье

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и восхитился красотой Москвы. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге на YouTube."Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <…> Здесь очень чисто", — рассказал Хинкл.Журналиста поразили виды на Кремль, Красную площадь, Храм Василия Блаженного, парк "Зарядье"."Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, это потрясающе", — подчеркнул он.Ранее Джексон Хинкл восхитился новыми жилыми кварталами в Мариуполе.

https://ria.ru/20230918/polsha-1896876604.html

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москва

нью-йорк (город)

майами

лос-анджелес

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Максим Горбачев

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