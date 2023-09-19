https://ria.ru/20230919/moldavia-1897275309.html

Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт подсолнечника

Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт подсолнечника - РИА Новости, 19.09.2023

Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт подсолнечника

Молдавские фермеры пригрозили возобновить акции протеста в случае, если власти не ограничат импорт подсолнечника с Украины вплоть до конца года, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:36

2023-09-19T15:36

2023-09-19T15:36

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кишинев

украина

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дорин речан

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КИШИНЕВ, 19 сен - РИА Новости. Молдавские фермеры пригрозили возобновить акции протеста в случае, если власти не ограничат импорт подсолнечника с Украины вплоть до конца года, сообщили в ассоциации "Сила фермеров". "Принимая во внимание прежние обещания премьер-министра (Дорина Речана – ред.), ассоциация "Сила фермеров" требует срочно запретить импорт подсолнечника в Республику Молдова как минимум до 31 декабря 2023 года. В ином случае протесты фермеров неизбежны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети. Фермеры утверждают, что местные производители масла импортируют сырье с Украины, а аграрии вынуждены продавать семена подсолнечника значительно ниже себестоимости. По информации ассоциации, в Молдавию уже импортирован украинский подсолнечник в объеме девяти вагонов для переработки на масло, в ближайшее время ожидаются еще 30 вагонов. Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.

https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887178688.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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в мире, кишинев, украина, молдавия, дорин речан